Notizie del mattino (01.04.2026)

I prezzi del petrolio sono aumentati di nuovo. OIL guadagna l’1,30% a 104,40 USD al barile e OIL.WTI sale dell’1,10% a 102,60 USD al barile.

Nuovi attacchi alle infrastrutture energetiche nella regione del Golfo hanno mantenuto elevati i rischi per l’offerta. Allo stesso tempo, i commenti di Trump su un possibile ritiro hanno limitato ulteriori rialzi.

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi entro due o tre settimane e che non è necessario un accordo formale con l’Iran. Ciò suggerisce uno spostamento verso una narrativa di “missione compiuta”. La condizione chiave è neutralizzare la minaccia nucleare iraniana piuttosto che raggiungere un accordo diplomatico.

Gli Emirati Arabi Uniti si stanno avvicinando a un coinvolgimento militare diretto negli sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz. Arabia Saudita e Bahrain appaiono più allineati, mentre Qatar, Oman e Kuwait mantengono una posizione più cauta. Qualsiasi potenziale coalizione probabilmente si concentrerebbe sulla sicurezza marittima e sulla difesa aerea.

Nuovi attacchi, inclusi raid nei pressi di Doha e contro infrastrutture di carburante in Kuwait, mostrano che le rotte energetiche restano vulnerabili.

L’indice PMI manifatturiero della Cina è sceso a 50,8 da 52,1, segnando il quarto mese consecutivo di espansione ma a un ritmo più lento. Produzione, ordini e occupazione continuano a crescere. Tuttavia, l’aumento dei costi e il peggioramento delle condizioni di approvvigionamento iniziano a pesare sul settore. Il conflitto in Medio Oriente sta incidendo sempre più sui costi di produzione in Cina.

I prezzi degli input in Cina sono aumentati al ritmo più veloce da marzo 2022, mentre i prezzi di vendita hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni. Le aziende stanno iniziando a trasferire i costi più elevati sui clienti.

Il PMI del Giappone è sceso a 51,6 da 53,0 — ancora sopra 50 ma con una dinamica di crescita più lenta. Produzione, ordini e occupazione continuano ad aumentare, ma a un ritmo ridotto. I prezzi energetici più alti hanno spinto i costi al livello più elevato degli ultimi circa 19 mesi.

Il PMI dell’Australia è sceso a 49,8, tornando sotto la soglia di 50. I nuovi ordini sono diminuiti per la prima volta in cinque mesi. I costi di produzione sono saliti al livello più alto degli ultimi 3,5 anni, principalmente a causa di energia e trasporti. Il sentiment delle imprese è peggiorato significativamente.

Gli indici USA sono saliti con forza in risposta alle aspettative di una risoluzione più rapida del conflitto. US30 è salito del 2,55%, US500 di quasi il 3,00% e US100 del 3,90%. È stato uno degli impulsi più forti da maggio 2025.

OpenAI ha completato un round di finanziamento da 122 miliardi di USD con una valutazione di 852 miliardi di USD. Il round potrebbe essere una preparazione per un’IPO nel 2026.

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