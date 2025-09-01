Notizie del mattino (01.09.2025)

Una corte d’appello negli Stati Uniti ha stabilito nel fine settimana che la maggior parte dei dazi imposti da Donald Trump è illegale, in particolare quelli contro Canada, Messico, Cina e i dazi reciproci più ampi. Secondo la corte, l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non concede al presidente il potere di imporre unilateralmente dazi doganali. Alcuni analisti sottolineano che queste prerogative permettono solo di regolamentare le importazioni, mentre i dazi rientrano nelle competenze del Congresso.

La decisione è stata sospesa fino al 14 ottobre per consentire un nuovo ricorso. Si prevede che il caso arriverà fino alla Corte Suprema, ma al momento le probabilità favoriscono l’abrogazione dei dazi più significativi, lasciando in vigore solo quelli mirati a settori specifici. Ciò potrebbe potenzialmente offrire sollievo a molte aziende e migliorare le prospettive di crescita economica.

L’oro ha chiuso venerdì a un livello record di 3.452 dollari per oncia e continua a salire, raggiungendo attualmente i 3.477 dollari per oncia. Il livello spot giornaliero più alto è stato poco sotto i 3.500 dollari per oncia.

Il Nasdaq ha perso oltre l’1% venerdì, mentre l’S&P 500 è sceso di oltre lo 0,6%. Le principali vendite hanno riguardato i titoli tecnologici. I futures continuano a calare questa mattina dopo un tentativo di rimbalzo. L’US100 è in ribasso dello 0,2%, mentre l’US500 è sceso dello 0,11%. Le vendite sono state in parte motivate dalla notizia che Alibaba produrrà i propri chip AI, puntando all’indipendenza da Nvidia. Le azioni Alibaba hanno perso oltre il 3% venerdì.

Gli indici asiatici stanno registrando forti vendite, anche se la maggior parte dei ribassi è stata contenuta. Il JP225 è in calo dello 0,12%, mentre il CH50cash è sceso dello 0,88%. Vale la pena notare, tuttavia, che il mercato azionario cinese è stato uno dei più forti ad agosto. Il contratto CH50cash citato è salito di quasi il 10%, trainato dalle aziende tecnologiche.

Il DE40 è in calo questa mattina e rimane sotto i 24.000 punti.

L’EURUSD è scambiato intorno a 1,1711, il suo livello più alto dal 25 agosto. I dati sull’inflazione PCE di venerdì hanno soddisfatto le aspettative, suggerendo che la Federal Reserve è pronta a tagliare i tassi di interesse.

Il petrolio WTI è sotto i 64 dollari al barile, proseguendo leggermente il calo della fine della scorsa settimana.

Il PMI manifatturiero ufficiale della Cina si è attestato a 49,4, contro una previsione di 49,5 e un livello precedente di 49,3. Il PMI dei servizi è salito a 50,3, in linea con le attese.

Il Caixin/S&P Global China Manufacturing PMI, che si concentra sulle piccole imprese, è salito a 50,5, superando le attese di 49,7 e il livello precedente di 49,5.

Il PMI manifatturiero del Giappone è stato di 49,7, contro una previsione di 49,9 e un livello precedente di 48,9.

Il PMI manifatturiero dell’Australia è salito a 53,0, superando le aspettative di 52,9 e il livello precedente di 51,3.

L’aumento della concorrenza sta costringendo Tesla a ridurre i prezzi in Cina per il suo Model 3 del 3,7%. Il prezzo è ora di circa 36.000 dollari.

Il Bitcoin è scambiato su valori bassi, poco sopra i 107.000 dollari.

I mercati negli Stati Uniti e in Canada sono chiusi oggi per la Festa del Lavoro.

