Notizie del mattino (02.05.2025)

I mercati asiatici rimbalzano grazie all’apertura della Cina ai colloqui commerciali, con l’Hang Seng di Hong Kong in testa ai guadagni, in rialzo del 2,2%, trainato dai giganti tecnologici cinesi Alibaba (+4,2%) e Xiaomi (+5,4%). Il Nikkei 225 del Giappone è salito dell’1,2%, l’S&P/ASX 200 australiano ha guadagnato l’1,5%, mentre il KOSPI della Corea del Sud e lo Straits Times di Singapore hanno registrato aumenti dello 0,4% e dello 0,3% rispettivamente. I mercati sono stati sostenuti dalla conferma del Ministero del Commercio cinese di stare valutando la possibilità di negoziati commerciali con gli Stati Uniti, pur sottolineando che qualsiasi dialogo deve basarsi sulla "sincerità" e sulla rimozione delle tariffe unilaterali.

