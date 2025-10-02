Notizie del mattino (02.10.2025)

La sessione asiatica ha registrato forti guadagni sui principali indici azionari: il Nikkei è salito di oltre l’1,2%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l’1,6%. L’attenzione del mercato si è concentrata sull’accordo tra Samsung e SK Hynix con OpenAI; le azioni SK Hynix hanno raggiunto un massimo degli ultimi 25 anni (in aumento del 9%), mentre Samsung ha guadagnato oltre il 4%. Sul fronte macroeconomico, il sentiment dei consumatori in Giappone ha mostrato un lieve miglioramento, salendo a 35,3 da 35,2 e 34,9 precedenti.
Il rally in Asia ha migliorato il sentiment anche per i futures sugli indici europei e statunitensi, con l’US100 in rialzo dello 0,25% verso il livello di 25.100 punti. Alle 9:00 GMT saranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro nell’Eurozona, seguiti alle 12:30 GMT dalle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e alle 14:00 GMT dalla revisione degli ordini di beni durevoli.
I dati sull’occupazione ADP di ieri, inferiori alle attese, sono stati accolti positivamente dai mercati, alimentando le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed entro la fine dell’anno. Domani il report NFP potrebbe essere probabilmente posticipato, lasciando alla Fed dati sul mercato del lavoro piuttosto accomodanti, suggerendo la possibilità di ulteriori due tagli quest’anno.
Secondo Goldman Sachs, la probabilità di una crescita economica accelerata negli Stati Uniti è ora aumentata. D’altra parte, S&P Global ha avvertito che l’attuale shutdown del governo USA sta aggiungendo incertezza alle prospettive economiche generali.
Fitch Ratings ha commentato lo shutdown del governo USA: “Una interruzione prolungata potrebbe rallentare leggermente la crescita economica statunitense. (...) L’impatto macroeconomico dello shutdown è limitato nel breve termine.” I mercati vedono lo shutdown come potenzialmente accomodante, a sostegno dell’oro ma con impatto sul dollaro USA.
Le azioni Intel sono aumentate ieri dopo che Semafor ha riferito che la società è ora in trattative preliminari per aggiungere AMD come cliente di fonderia. Anche le azioni Pfizer sono salite di oltre il 6% dopo l’upgrade del rating da parte degli analisti BMO e il report di Politico secondo cui Trump ha posticipato le tariffe sui farmaci per negoziare i prezzi dei medicinali.
La scorsa settimana Trump aveva minacciato tariffe a tre cifre sulle importazioni farmaceutiche a partire da mercoledì. Ora la Casa Bianca afferma che potrebbe non essere necessario applicarle. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l’amministrazione Trump ha sospeso il piano per imporre i dazi al fine di negoziare accordi con le grandi aziende farmaceutiche per evitare tariffe più elevate sui loro prodotti di marca, come quello annunciato con Pfizer.
