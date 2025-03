Notizie del mattino (03.03.2025)

I futures sugli indici statunitensi sono in rialzo in vista dell'apertura del mercato di lunedì. Il US100 è in aumento dello 0,4%, mentre il US500 guadagna lo 0,3%. Il US2000 sta performando meglio di tutti, aggiungendo quasi lo 0,7%. I principali dati economici attesi dal mercato oggi includono l'ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti per febbraio (alle 15:00 GMT), insieme ai dati PMI di varie economie europee.

Il sentiment tra i principali indici asiatici è misto. Il CHN.cash della Cina è in calo dello 0,8%, mentre il JP225 del Giappone è in rialzo dello 0,7%. Il PMI manifatturiero Caixin della Cina per febbraio è risultato a 50,8, superando le previsioni di 50,4 e il dato precedente di 50,1. Il PMI manifatturiero giapponese è arrivato a 49 contro il 48,9 del dato precedente.

L'EUR/USD mostra un leggero rafforzamento e viene scambiato intorno a 1,04. Questa settimana si prevede che Trump imponga un ulteriore dazio del 10% sulla Cina (portando il totale al 10%) e aumenti i dazi su Canada e Messico al 25%.

Anche i futures sugli indici europei sono in rialzo prima dell'apertura di lunedì. L'SPA35 spagnolo sale di quasi lo 0,9%; il DE40 tedesco guadagna lo 0,4%. Alle 8:55 GMT e alle 9:00 GMT conosceremo i dati definitivi del CPI manifatturiero tedesco e dell'Eurozona, mentre alle 10:00 GMT avremo la lettura preliminare del CPI dell'Eurozona per febbraio.

L'oro tenta una lieve ripresa dopo la recente svendita, guadagnando quasi lo 0,4% a 2.865 dollari l'oncia. Anche argento, platino e palladio seguono questa tendenza.

Il petrolio è leggermente in calo, mentre il gas naturale inizia la settimana con un ribasso dello 0,8%. I futures sulle materie prime agricole sono per lo più in rialzo, con il cotone in testa, in crescita dello 0,9% sull'ICE.

La presa di profitto dopo un forte rimbalzo sta esercitando pressione sul mercato delle criptovalute. Il Bitcoin sta scendendo da 96.000 a 92.000 dollari. Anche Ripple e Solana sono in calo di quasi l'8%. Durante il fine settimana, i prezzi delle criptovalute sono aumentati dopo le dichiarazioni di Trump sull'intenzione di creare una riserva di criptovalute statunitense, che includerebbe Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana e Ripple (XRP).

Austan Goolsbee della Federal Reserve ha osservato che, sebbene l'inflazione sembri essere sulla buona strada verso l'obiettivo del 2% fissato dalla Fed, è preoccupato per un potenziale rallentamento economico a causa delle crescenti aspettative di inflazione. Ha anche affermato che l'impatto dei dazi di Trump è ancora difficile da valutare e che le letture dell'inflazione sono ancora lontane dall'obiettivo della Fed. Inoltre, ha avvertito che l'aumento della produttività osservato potrebbe rivelarsi temporaneo.

Il Washington Post ha riferito che Trump sta valutando un congelamento completo degli aiuti militari all'Ucraina. Zelenskyy ha dichiarato tramite i media di essere pronto a firmare un accordo sui minerali.

L'IPC turco è risultato al 2,27% su base mensile, contro il 2,9% previsto e il 5,03% del dato precedente; la lettura annuale è arrivata al 39,05% contro il 39,9% previsto e il 42,12% del dato precedente. Questa settimana la CBRT prenderà una decisione sui tassi d'interesse del paese; oggi la coppia EUR/TRY è salita di quasi lo 0,7%.

I profitti lordi delle aziende australiane sono aumentati del 5,9% su base mensile, contro l'1,8% previsto e il -4,6% del dato precedente. Le scorte aziendali sono aumentate dello 0,1% su base mensile rispetto allo 0% previsto, dopo il recente calo dello 0,9%.

