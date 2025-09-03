Notizie del mattino (03.09.2025)

Wall Street ieri ha chiuso in ribasso, riflettendo le preoccupazioni del mercato riguardo al rinnovato incertezza commerciale e un report ISM manifatturiero più debole del previsto. I futures indicano un continuo pessimismo per la sessione odierna (US500: -0,3%, EU50: -0,3%).

Donald Trump ha annunciato che chiederà alla Corte Suprema una revisione accelerata della sentenza di una corte d'appello che ha dichiarato illegali la maggior parte delle sue tariffe doganali. Ha avvertito che la loro rimozione danneggerebbe l'economia statunitense, attribuendo alla sentenza il calo del mercato azionario. L'applicazione è stata rinviata al 14 ottobre per consentire alla Corte Suprema di decidere.

Le esportazioni statunitensi di GNL hanno raggiunto un record di 9,33 milioni di tonnellate ad agosto, grazie all'aumento della produzione a Plaquemines. L'Europa è rimasta il principale acquirente, importando 6,16 milioni di tonnellate (66%), in aumento rispetto a luglio. La domanda è diminuita in Asia e America Latina.

Nella regione Asia-Pacifico, i cali dominano, trainati dall'incertezza commerciale, dai dati contrastanti sul PMI cinese e dalla presa di benefici. L'AU200.cash ha negoziato in negativo per la quarta sessione consecutiva (-1,25%), mentre anche CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) e il Nikkei 225 del Giappone (JP225: -0,55%) sono scesi, sebbene le perdite giapponesi siano state attutite dai guadagni tra alcuni esportatori (es. Canon: +0,5%).

Il PIL dell'Australia è cresciuto oltre le aspettative nel Q2, segnando un +0,6% su trimestre (previsione 0,5%, dato precedente 0,3%). La crescita è stata trainata dai consumi privati (sia di beni essenziali che discrezionali come ricreazione, cultura, bar) e dalla spesa pubblica (0,2 pp). Le esportazioni nette sono rimaste positive nonostante i dazi, mentre gli investimenti sono diminuiti poiché molti progetti infrastrutturali si avvicinavano al completamento.

Anche il PIL della Corea del Sud ha superato le aspettative nel Q2, crescendo dello 0,7% su trimestre (previsione e dato precedente: 0,6%).

Il PMI servizi Caixin della Cina è salito inaspettatamente a un massimo di 15 mesi (53 vs previsione 52,4; dato precedente 52,6), trainato principalmente dalla crescita di nuovi business. Tuttavia, i margini rimangono sotto pressione a causa dell'aumento dei salari e dei costi dei materiali, spingendo le aziende a tagliare i posti di lavoro.

Il dollaro USA si è rafforzato rispetto alla maggior parte delle valute per la seconda sessione consecutiva, con i guadagni maggiori contro le valute dei mercati emergenti (es. USDPLN: +0,2%). La pressione sulla sterlina continua dopo il sell-off di ieri dei titoli trentennali britannici (GBPUSD: -0,2% a 1,336). Lo yen ha esteso le perdite (USDJPY: +0,2%), mentre il dollaro australiano (AUDUSD: -0,1%) e l'euro (EURUSD: -0,1% a 1,1628) hanno mostrato la maggiore resistenza.

Il PETROLIO ha visto una correzione dopo i recenti guadagni (Brent e WTI in calo di circa -0,4%), il GAS NATURALE è sceso dello 0,5%, muovendosi vicino all'apertura di ieri.

L'ORO ha rallentato il suo forte rally ma si è mantenuto sopra il record di 3.500 $/oncia (-0,05% a 3.530 $/oncia). Anche l'ARGENTO ha corretto (-0,5% a 40,69 $/oncia).

