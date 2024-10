Notizie del mattino (04.10.2024)

Le borse asiatiche sono salite, guidate dall'Hang Seng di Hong Kong (+2,7%), mentre i trader valutavano la sostenibilità dei recenti guadagni e attendevano dettagli su stimoli fiscali e spese legate alle festività in Cina. Gli indici giapponesi e sudcoreani sono avanzati, mentre le azioni australiane sono calate.

I lavoratori portuali e gli operatori dei porti statunitensi hanno raggiunto un accordo preliminare per porre fine a uno sciopero di tre giorni che aveva bloccato il traffico navale sulla costa orientale e del Golfo. L'accordo prevede un aumento salariale di circa il 62% in sei anni, portando i salari medi da 39 a circa 63 dollari all'ora.

I prezzi del petrolio sono in direzione del maggior rialzo settimanale in oltre un anno, stimolati dalle crescenti tensioni in Medio Oriente. I future sul Brent dovrebbero guadagnare circa l'8% per la settimana, mentre i future sul petrolio statunitense sono in aumento dell'8,2%, il rialzo settimanale più alto dal marzo dell'anno scorso.

Il dollaro si è mantenuto vicino a un massimo di sei settimane, in attesa del rapporto sui salari negli Stati Uniti, previsto per oggi alle 13:30 BST. L'indice del dollaro è salito di quasi l'1,5% per la settimana, la performance più forte dal mese di aprile. L'euro è rimasto stabile a 1,1034 dollari.

Gli economisti prevedono un incremento di 140.000 posti di lavoro nel rapporto sui salari non agricoli di settembre negli Stati Uniti, con un tasso di disoccupazione atteso stabile al 4,2%. Il rapporto potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha incaricato il suo gabinetto di elaborare un nuovo pacchetto economico per attenuare l'impatto dell'aumento del costo della vita sulle famiglie. Un bilancio supplementare sarà stilato dopo le elezioni della camera bassa del 27 ottobre.

I membri dell'Unione Europea devono affrontare un voto cruciale sull'imposizione di dazi fino al 45% sulle importazioni di veicoli elettrici prodotti in Cina. La Germania voterà contro l'introduzione dei dazi, mentre Francia, Grecia, Italia e Polonia voteranno probabilmente a favore.

Lo yen si è rafforzato dopo il suo maggior calo settimanale dal 2016, colpito dall'incertezza sulla politica monetaria del Giappone. Il nuovo ministro dell'economia giapponese ha sottolineato l'importanza di allineare le modifiche della politica monetaria con l'obiettivo del governo di uscire dalla deflazione.

I mercati delle criptovalute hanno mostrato segni di ripresa, con Bitcoin in rialzo dello 0,56% a 61.052,92 dollari ed Ether in aumento dell'1,18% a 2.372,71 dollari.

I prezzi dell'oro sono aumentati dello 0,38% a 2.666,37 dollari l'oncia, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni sono rimasti stabili al 3,84%.

