Notizie del mattino (06.08.2025)

Wall Street ha chiuso in calo ieri dopo una lettura dell’indice ISM dei servizi più debole del previsto, che ha evidenziato crescenti pressioni sui prezzi (S&P 500: -0,5%, DJIA: -0,15%, Nasdaq: -0,65%). Un'eccezione è stato il Russell 2000, a piccola capitalizzazione, in rialzo dello 0,6%.

in un’intervista alla CNBC che . Advanced Micro Devices (AMD.US) è in calo di oltre il 6% nel trading after-hours dopo la pubblicazione del bilancio del secondo trimestre 2025. I ricavi sono aumentati del 32% su base annua, superando le stime degli analisti, principalmente grazie alla performance del segmento gaming, mentre altri settori chiave (come i data center) hanno deluso le aspettative. L’utile per azione (EPS) è stato di $0,48 (previsione: $0,49). Nonostante le previsioni migliori del previsto per il terzo trimestre, le incertezze legate al mercato cinese stanno pesando sul titolo.

L'oro è in calo dello 0,25% a $3.372 l'oncia, mentre l'argento è stabile a $37,81 l'oncia. Il petrolio Brent e WTI sono entrambi in rialzo di circa lo 0,6%, mentre i future sul gas naturale scendono dell'1,2%. Le principali criptovalute sono in rialzo: Bitcoin guadagna lo 0,6% a $114.400, mentre Ethereum cresce del 2,3% a $3.656.

