Notizie del mattino (07.07.2025)

Il dollaro si sta rafforzando a causa della minaccia di Trump di imporre ulteriori dazi del 10%.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i Paesi che sostengono la politica dell’alleanza BRICS, contraria agli interessi statunitensi, saranno soggetti a un ulteriore dazio incondizionato del 10%.

Trump ha annunciato che le lettere relative ai dazi e/o agli accordi saranno consegnate il 7 luglio alle ore 12:00 ET (18:00 ora italiana).

Inoltre, funzionari dell’amministrazione Trump hanno confermato la proroga dei negoziati sui dazi. Il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha dichiarato che, in caso di mancato accordo, i dazi torneranno ai livelli del 2 aprile a partire dal 1° agosto.

I prezzi del petrolio sono scesi di poco più dell'1,4% durante l'apertura del Globex domenica sera, ora USA, ma l’entità di questo calo si è ora ridotta allo 0,3%. OPEC+ aumenterà la produzione di petrolio più del previsto: +548.000 barili al giorno (contro i +411.000 attesi).

L’Istituto Neozelandese di Ricerca Economica (NZIER) gestisce un “consiglio ombra” di analisti che hanno consigliato alla RBNZ di mantenere invariati i tassi d’interesse questa settimana, a fronte dei rischi inflazionistici. Nonostante ciò, il dollaro neozelandese è attualmente una delle valute con la peggiore performance.

La Cina sta limitando gli acquisti governativi di apparecchiature mediche provenienti dall’Unione Europea come misura di ritorsione per i dazi.

Lo yen giapponese oggi perde terreno. A maggio, i salari reali sono diminuiti del 2,9% su base annua, il calo più marcato degli ultimi due anni e il quinto mese consecutivo di riduzione dei salari corretti per l’inflazione. Questi dati attualmente limitano il margine di manovra della BoJ per aumentare i tassi d’interesse.

Il rialzo degli indici azionari, sulla scia della proroga dei colloqui commerciali, sta spingendo al ribasso i prezzi dei metalli preziosi. L’oro è attualmente in calo dello 0,8% e l’argento dell’1%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.