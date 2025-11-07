Notizie del mattino (07.11.2025)

Gli indici dell’area Asia-Pacifico registrano andamenti contrastanti.

Gli indici cinesi sono in calo tra lo 0,10% e lo 0,70%, il JP225 giapponese guadagna lo 0,05%, mentre l’AU200.cash australiano perde lo 0,54%.

Sul mercato valutario, la volatilità rimane bassa nella prima parte della giornata. Il dollaro statunitense avanza leggermente (USDIDX +0,17%). Tra le valute più deboli figurano il dollaro neozelandese e lo yen giapponese, entrambi in calo di circa 0,10–0,20%. Al contrario, il dollaro australiano è tra le migliori performance, in rialzo dello 0,10–0,15%.

Tesla ha approvato un imponente piano di compensi decennale basato sulle performance per Elon Musk, del valore di 1 trilione di dollari, legato a traguardi come 20 milioni di veicoli venduti annualmente, 1 milione di robotaxi, 1 milione di robot umanoidi e un aumento della capitalizzazione di mercato da 1,5 a 8,5 trilioni di dollari. A titolo di confronto, nel 2024 Tesla ha consegnato oltre 1,7 milioni di veicoli elettrici.

La Casa Bianca ha annunciato che non rilascerà alcuna licenza di esportazione per i chip AI di Nvidia soggetti a restrizioni e destinati alla Cina, invertendo i precedenti segnali di flessibilità del presidente Trump.

Beth Hammack della Federal Reserve di Cleveland ha dichiarato di voler mantenere la politica monetaria “su un livello restrittivo”, sottolineando che, pur non prevedendosi ulteriori rialzi, non possono essere esclusi del tutto.

Alberto Musalem della Fed di St. Louis ha evidenziato la resilienza dell’economia statunitense, prevedendo un rallentamento nel quarto trimestre seguito da una ripresa nel 2026, ma ha avvertito che dazi e ampi deficit fiscali rappresentano rischi rialzisti per l’inflazione.

I funzionari della Fed continuano a sottolineare un atteggiamento prudente, segnalando che la banca centrale non ha fretta di allentare in modo aggressivo la politica monetaria.

La Banca Popolare Cinese ha ritirato 1,57 trilioni di yuan netti dal sistema bancario tramite operazioni di mercato aperto — la maggiore riduzione di liquidità dal gennaio 2024.

In Giappone, la spesa delle famiglie è aumentata dell’1,8% su base annua a settembre (quinto incremento consecutivo), ma ha mancato le previsioni di +2,5%, trainata principalmente dalle spese per auto e intrattenimento.

Le esportazioni sono diminuite dell’1,1% su base annua (in dollari USA) nonostante le attese di crescita, mentre le importazioni sono salite solo dell’1,0%, anch’esse sotto le previsioni.

JPMorgan ha comunicato ai propri clienti che il mercato rialzista azionario rimane intatto e che eventuali correzioni dovrebbero essere viste come opportunità d’acquisto. La banca ha evidenziato la solidità della crescita economica statunitense e degli utili societari, prevedendo che l’S&P 500 “supererà quota 7000”.

Trump ha incontrato i leader dell’Asia Centrale e ha annunciato piani per approfondire la cooperazione sulle materie prime critiche al fine di ridurre la dipendenza dalla Cina. Un esempio è l’acquisto da parte di Cove Capital di una quota del 70% in giacimenti kazaki. L’iniziativa è descritta come di natura strategica.

