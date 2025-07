Notizie del mattino (08.07.2025)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno registrando guadagni nella seconda sessione della settimana, con aumenti che vanno dallo 0,30% allo 0,90%.

Trump ha dichiarato che la data di attuazione dei dazi del 1° agosto “non è certa al 100%”, facendo marcia indietro rispetto a dichiarazioni precedenti più decise. Si tratta di un ulteriore cambiamento dopo i rinvii già avvenuti dal 9 aprile al 9 luglio e poi al 1° agosto. Sebbene questo lasci più tempo per i negoziati, prolunga anche il periodo di incertezza sui mercati. Le borse hanno reagito con un indebolimento del dollaro USA e l’indice del dollaro (USDIDX) attualmente registra un calo dello 0,20%.

Nonostante la generale debolezza del dollaro, lo yen giapponese si è indebolito dopo che Trump ha ribadito la possibilità di applicare dazi del 25% sul Giappone. La coppia USDJPY è salita ai massimi di due settimane, guadagnando lo 0,10% oggi.

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha sorpreso i mercati mantenendo i tassi d’interesse al 3,85%, contrariamente alle attese di un taglio di 25 punti base (previsto da oltre il 90% dei trader). La decisione è passata con 6 voti favorevoli e 3 contrari.

La RBA ha dichiarato di aver bisogno di ulteriori dati — in particolare il report sull’inflazione di luglio (CPI) — prima di prendere nuove decisioni. La coppia AUDUSD ha registrato un forte rialzo in risposta al cambiamento delle aspettative sui tassi.

La RBA ha sottolineato che il mantenimento della stabilità dei prezzi e della piena occupazione resta il suo obiettivo principale. Sebbene l’inflazione stia rallentando, il mercato del lavoro rimane teso e l’incertezza globale persiste. I trader ora prevedono un possibile taglio dei tassi ad agosto, anziché una pausa prolungata.

L’indice delle condizioni aziendali in Australia è salito al livello più alto da marzo 2024, grazie alla crescita di vendite, occupazione e profitti. La fiducia delle imprese è migliorata per il terzo mese consecutivo, sorprendendo gli analisti che si aspettavano un rallentamento. Questo ha influenzato le previsioni sui tassi della RBA.

Trump ha annunciato la necessità di inviare più armi difensive all’Ucraina, segnando un cambiamento rispetto alla sua precedente posizione di limitazione del supporto. Ha espresso delusione nei confronti di Putin e della guerra in corso, segnalando un peggioramento delle relazioni dopo il vertice dei BRICS.

Taiwan non ha ancora ricevuto una comunicazione formale dagli Stati Uniti riguardo ai nuovi dazi. Sebbene un dazio del 32% fosse stato annunciato ad aprile, il calendario di attuazione rimane incerto.

Trump ha inoltre dichiarato che l’Iran non diventerà uno Stato nucleare e ha annunciato colloqui previsti, avvertendo che un nuovo attacco militare resta possibile se necessario.

