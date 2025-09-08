Notizie del mattino (08.09.2025)

Guadagni moderati prevalgono sui mercati azionari asiatici nelle prime ore della sessione di lunedì; il Nikkei giapponese è salito di quasi l'1,5% dopo una revisione del PIL superiore alle attese e un’ondata di incertezza seguita alle dimissioni del Primo Ministro Ishiba. Anche la Cina ha registrato lievi rialzi nonostante i deludenti dati sul commercio estero; l'Hang Seng di Hong Kong è in crescita, mentre l'Australia ha registrato un leggero calo.

Sul mercato valutario, l'evento principale è l'indebolimento dello yen causato dal cambiamento politico in Giappone; il cambio USD/JPY ha temporaneamente raggiunto 148,57. Allo stesso tempo, le valute legate alle materie prime stanno perdendo terreno, mentre l'euro rimane stabile. Il dollaro statunitense è in leggero calo dopo i deboli dati sul mercato del lavoro USA, e lo yuan cinese rimane stabile nonostante le preoccupazioni per le prospettive delle esportazioni.

Per quanto riguarda i dati, la revisione del PIL giapponese ha mostrato che l'economia è cresciuta a un tasso annualizzato del 2,2% nel secondo trimestre (0,5% trimestre su trimestre), più rapidamente del previsto, rispetto alla stima preliminare dell'1,0%. Il miglioramento ha riflesso un aumento dei consumi privati e ha segnato il quinto trimestre consecutivo di crescita.

In Cina, i dati commerciali di agosto hanno mostrato un aumento delle esportazioni, ma al di sotto delle aspettative, con una crescita su base annua ai minimi da febbraio. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 33% su base annua, evidenziando l'impatto negativo dei dazi.

Tra le materie prime, i prezzi dell'oro rimangono elevati (la Cina sta acquistando il metallo e il prezzo supera i 3.500 $/oncia, restando vicino a 3.600 $/oncia), mentre il petrolio è in ripresa nonostante i cambiamenti nella politica di produzione dell'OPEC+. Il contratto sul gas naturale è in rialzo di oltre il 3% oggi.

Ricordiamo che nel fine settimana l'OPEC+ ha annunciato un aumento della produzione a ottobre nell'ambito della strategia di mercato dell'Arabia Saudita.

Ad agosto, la Banca Popolare Cinese ha aumentato le sue riserve auree per il decimo mese consecutivo, proseguendo la diversificazione dal dollaro USA. In questo periodo sono state aggiunte 0,06 milioni di once troy, portando le riserve totali a 74,02 milioni di once dall'inizio degli acquisti, ripresi lo scorso novembre, quando è stato avviato l'accumulo complessivo di 1,22 milioni di once.

C'è un relativo ottimismo sul mercato delle criptovalute. Sebbene Bitcoin non stia registrando variazioni significative, un gran numero di altcoin può vantare aumenti relativamente consistenti questa mattina. Dogecoin e Sandbox sono in rialzo rispettivamente del 3,5% e del 2%.

