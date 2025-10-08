Notizie del mattino (08.10.2025)

Punti chiave I future sugli indici statunitensi sono invariati in attesa dei verbali della riunione del FOMC.

Il dollaro neozelandese (NZD) è la valuta più debole del G10 oggi, dopo che la RBNZ ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base.

L’oro supera la soglia dei 4.000 dollari per oncia.

I future sugli indici statunitensi sono pressoché invariati, segnalando cautela dopo il recente rally trainato dall’ottimismo sull’intelligenza artificiale e dai risultati contrastanti di Oracle. Gli investitori attendono inoltre la pubblicazione, prevista per oggi, dei verbali dell’ultima riunione del FOMC. L’EU50 avanza dello 0,15%.

Le contrattazioni nella regione Asia-Pacifico restano contenute a causa delle festività nazionali in Cina e Corea del Sud, mentre il pessimismo è alimentato dal calo dei titoli tecnologici dopo i margini deludenti di Oracle (Baidu: -4% nel pre-market di Wall Street). Si affievolisce anche il sentiment positivo sui mercati azionari derivante dalla vittoria di Sanae Takaichi come leader del Partito Liberal Democratico giapponese. Gli indici regionali trattano in territorio negativo (HK.cash e CHN.cash: -1,4%, JP225: -0,45%, AU200.cash: -0,2%).

La Reserve Bank of New Zealand ha tagliato inaspettatamente i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli al 2,5% (consenso Bloomberg: -25 bps). La decisione è stata unanime e la banca centrale ha segnalato apertura a ulteriori tagli. Secondo la RBNZ, la debole attività economica potrebbe essere ulteriormente frenata dalla cautela dei consumatori, contribuendo così a riportare l’inflazione verso il punto medio del target compreso tra l’1% e il 3%. L’NZD è oggi la valuta più debole del G10.

L’avanzo delle partite correnti del Giappone è salito oltre le aspettative a 3.776 miliardi di yen (consenso Bloomberg: 3,55 trilioni, precedente: 2,684 trilioni).

Sul mercato valutario, il dollaro neozelandese subisce forti pressioni di vendita in seguito alla mossa accomodante e al tono dovish della RBNZ (NZDUSD: -1%, EURNZD: +0,65%). L’indice del dollaro statunitense sale per la terza sessione consecutiva (+0,3% a 98,63), raggiungendo il livello più alto dal 22 agosto. Sterlina, franco e yen (il più debole da febbraio) perdono circa lo 0,3% contro il dollaro. L’EURUSD scende dello 0,34% a 1,1616.

L’oro supera per la prima volta nella storia la soglia dei 4.000 dollari per oncia (+1,3%) sullo sfondo della persistente chiusura del governo statunitense. Il rally si estende anche agli altri metalli preziosi: l’argento guadagna quasi il 2,3% a 48,90 dollari l’oncia, mentre platino e palladio avanzano entrambi di circa il 2,2%.

Il greggio Brent e il WTI estendono i guadagni di un ulteriore 0,3%, mentre il gas naturale (NATGAS) arretra di circa lo 0,9%.

Le criptovalute continuano a scendere: Bitcoin perde un altro 0,5% a 121.620 dollari, Ethereum arretra dell’1,3% a 4.432 dollari, e anche le principali altcoin sono in calo, tra cui Solana (-1,9%), Dogecoin (-1,8%) e Polygon (-1,6%).

