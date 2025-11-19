Offensiva strategica dell'IA: Microsoft, Nvidia e Anthropic uniscono le forze!

Microsoft, Nvidia e Anthropic hanno siglato un accordo strategico che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud. Anthropic si è impegnata ad acquistare 30 miliardi di dollari di potenza di calcolo da Microsoft Azure per sviluppare i propri modelli Claude. Inizialmente, l’azienda utilizzerà fino a un gigawatt di potenza di calcolo basata sui più recenti sistemi Grace Blackwell e Vera Rubin di Nvidia. Nonostante questo consistente impegno con Azure, Anthropic rimane cliente di Amazon Web Services, garantendo maggiore flessibilità e riducendo il rischio operativo. In precedenza, Amazon aveva investito circa 8 miliardi di dollari in Anthropic.

Secondo l’accordo, Nvidia investirà fino a 10 miliardi di dollari in Anthropic, mentre Microsoft contribuirà con fino a 5 miliardi di dollari. La partnership prevede inoltre una collaborazione tecnologica finalizzata alla progettazione e all’ottimizzazione congiunta dell’architettura AI. Ciò garantisce che lo sviluppo di Claude sia supportato sia finanziariamente sia tecnologicamente, rafforzando al contempo le posizioni di Nvidia e Microsoft nel settore dell’AI generativa in rapida crescita.

La portata dell’iniziativa è enorme. La spesa per l’infrastruttura AI dovrebbe superare i 400 miliardi di dollari nel 2025, con previsioni che suggeriscono che le spese globali potrebbero raggiungere i 3–4 trilioni di dollari entro il 2030. Microsoft Azure sta attualmente crescendo a un tasso annuo del 39%, superando la crescita del 17,5% di AWS, a conferma del ruolo sempre più centrale di Microsoft nel cloud computing e nelle infrastrutture AI.

Per Microsoft e Nvidia, l’accordo garantisce l’accesso a tecnologie all’avanguardia e una domanda stabile per i loro servizi e hardware. Per Anthropic, assicura accesso a infrastrutture critiche e finanziamenti, consentendo uno sviluppo intensivo di Claude pur mantenendo la partnership con AWS, che aumenta la sicurezza operativa. Tuttavia, l’azienda non prevede di raggiungere la redditività prima del 2028, rappresentando un rischio finanziario significativo.

I mercati osservano inoltre l’iniziativa per eventuali segnali di sovraespansione nel settore AI. Gli esperti sottolineano che l’aumento degli investimenti in infrastrutture potrebbe mettere sotto pressione i risultati finanziari se la crescita dei ricavi derivanti dall’AI non seguisse il passo della spesa. La tendenza agli investimenti reciproci tra le aziende può sostenere lo sviluppo a breve termine, ma solleva dubbi sulla solidità delle fondamenta finanziarie del settore.

In sintesi, la partnership tra Microsoft, Nvidia e Anthropic sta rimodellando il panorama dell’AI generativa. I mercati potrebbero interpretarla come un rafforzamento delle posizioni di Microsoft e Nvidia nel cloud e nelle infrastrutture, offrendo al contempo ad Anthropic un’opportunità di avanzamento tecnologico più rapido, seppur con sfide finanziarie e operative ancora presenti.