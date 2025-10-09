Notizie del mattino (09.10.2025)

Punti chiave I future sugli indici di Wall Street sono piatti; il dollaro si indebolisce leggermente.

I verbali del FOMC non hanno mosso i mercati.

Il gas naturale (NATGAS) scende in vista del rapporto dell’EIA sulle scorte.

I future sugli indici statunitensi sono oggi poco mossi, mentre il dollaro (USDIDX) scende dello 0,1%. Gli appuntamenti principali in agenda includono i verbali della BCE alle 13:30 CET , un discorso di Jerome Powell alle 14:30 CET e i dati sul commercio all’ingrosso alle 18:00 CET .

, un discorso di Jerome Powell alle e i dati sul commercio all’ingrosso alle . Intorno alle 11:00 CET — prima dell’apertura di Wall Street — PepsiCo pubblicherà i risultati del terzo trimestre, dando di fatto il via alla stagione degli utili per le large cap statunitensi.

— prima dell’apertura di Wall Street — pubblicherà i risultati del terzo trimestre, dando di fatto il via alla stagione degli utili per le large cap statunitensi. I verbali del FOMC di settembre, diffusi ieri, mostrano che la Federal Reserve ha adottato un tono prudentemente ottimista riguardo alla crescita economica. I funzionari della Fed hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL per il periodo 2025–2028 , segnalando una crescente fiducia nella capacità dell’economia USA di mantenere lo slancio mentre la politica monetaria si allenta gradualmente.

ha adottato un tono prudentemente ottimista riguardo alla crescita economica. I funzionari della Fed hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL per il periodo , segnalando una crescente fiducia nella capacità dell’economia USA di mantenere lo slancio mentre la politica monetaria si allenta gradualmente. Il consenso di politica monetaria punta verso un proseguimento dell’allentamento , ma in modo moderato: quasi tutti i partecipanti hanno sostenuto un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre, mentre alcuni avrebbero preferito mantenerli invariati e uno ha proposto un taglio più profondo di 50 punti base . Ciò indica l’intenzione della Fed di bilanciare il sostegno alla crescita con il controllo dell’inflazione .

, ma in modo moderato: quasi tutti i partecipanti hanno sostenuto un taglio dei tassi di a settembre, mentre alcuni avrebbero preferito mantenerli invariati e uno ha proposto un taglio più profondo di . Ciò indica l’intenzione della Fed di . La vigilanza sull’inflazione resta comunque centrale, nonostante un atteggiamento più morbido: i partecipanti hanno riconosciuto che i rischi inflazionistici persistono, ma hanno anche evidenziato un aumento dei rischi al ribasso per il mercato del lavoro. È stato inoltre concordato che strumenti come la standing repo facility possono contribuire a stabilizzare i mercati monetari durante il processo di quantitative tightening .

resta comunque centrale, nonostante un atteggiamento più morbido: i partecipanti hanno riconosciuto che i rischi inflazionistici persistono, ma hanno anche evidenziato un aumento dei rischi al ribasso per il mercato del lavoro. È stato inoltre concordato che strumenti come la standing repo facility possono contribuire a stabilizzare i mercati monetari durante il processo di . I metalli preziosi restano vicini ai recenti massimi: l’oro segna -0,1%, mentre l’argento guadagna +0,5%. Le criptovalute , invece, sono sotto pressione: Bitcoin scende a circa 122.000 USD (da 125.000) ed Ethereum perde quasi il 2%.

restano vicini ai recenti massimi: l’oro segna -0,1%, mentre l’argento guadagna +0,5%. Le , invece, sono sotto pressione: scende a circa (da 125.000) ed perde quasi il 2%. I future sul gas naturale calano di quasi l’1%. Alle 16:30 CET , l’ EIA pubblicherà i dati settimanali sulle scorte, per cui il mercato prevede un forte aumento a 77 bcf da 53 bcf della settimana precedente.

calano di quasi l’1%. Alle , l’ pubblicherà i dati settimanali sulle scorte, per cui il mercato prevede un forte aumento a da della settimana precedente. Infine, Donald Trump ha ribadito che non tutti i dipendenti federali riceveranno gli arretrati per il periodo di chiusura del governo, mentre l’IRS ha annunciato che il 46% del personale sarà messo in congedo non retribuito durante lo shutdown.

