Notizie del mattino (10.06.2026)

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno condotto attacchi militari diretti durante la notte, segnando la più grave escalation dall’inizio del conflitto. L’Iran ha abbattuto un elicottero Apache statunitense sopra lo Stretto di Hormuz, provocando una risposta americana con attacchi contro sistemi di difesa aerea iraniani, installazioni radar e centri di comando.

Teheran ha quindi lanciato attacchi di rappresaglia contro basi militari statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania. Il conflitto si è chiaramente esteso oltre l’area di Hormuz, evolvendosi in un confronto regionale più ampio.

L’Iran afferma di aver colpito un totale di 21 siti associati a basi aeree e navali statunitensi in tutto il Medio Oriente. L’obiettivo più significativo sarebbe stata la base aerea di Al-Azraq, in Giordania, inclusi gli hangar dei caccia F-35 e le infrastrutture di comando. Secondo alcune segnalazioni, sono stati effettuati anche attacchi con droni contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, e contro il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein. Ciò dimostra la volontà di Teheran di colpire asset militari strategici statunitensi dispiegati in più Paesi della regione.

Le forze statunitensi hanno condotto tre ondate di attacchi di precisione contro installazioni militari iraniane nei pressi dello Stretto di Hormuz. Tra gli obiettivi figuravano strutture sull’isola di Qeshm, nonché siti a Sirik, Jask e Bandar Abbas, il principale centro di comando navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), responsabile delle operazioni nell’area di Hormuz.

Nonostante la significativa escalation militare, i prezzi del petrolio in Asia sono aumentati solo di circa l’1% e attualmente risultano in calo di circa lo 0,60–0,70%, con il WTI e il Brent scambiati rispettivamente intorno a 88 e 91 dollari al barile. Una reazione così contenuta suggerisce che gli investitori stiano attendendo conferme delle notizie, una valutazione dell’entità dei danni oppure segnali che i canali diplomatici rimangano aperti.

Le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti sono diminuite per l’ottava settimana consecutiva. I dati API pubblicati ieri hanno mostrato una riduzione di 9,12 milioni di barili, mentre sono diminuite anche le scorte di benzina. Ciò indica che il mercato dei carburanti statunitense sta diventando sempre più teso già prima dell’ultima escalation del conflitto.

L’inflazione dei prezzi all’ingrosso in Giappone ha raggiunto a maggio il livello più elevato da marzo 2023. I prezzi delle importazioni misurati in yen sono aumentati del 25,5% su base annua, registrando il ritmo di crescita più rapido da novembre 2022. Si tratta di una sfida particolarmente significativa per un’economia fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime energetiche.

In Cina, l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) è aumentato del 3,9% su base annua a maggio, raggiungendo il livello più alto degli ultimi quasi quattro anni e superando le aspettative del mercato.

Allo stesso tempo, l’inflazione al consumo (CPI) è rimasta all’1,2%, risultando inferiore alle previsioni, mentre l’inflazione core ha continuato a rallentare. Ciò evidenzia forti pressioni sui costi nelle fasi iniziali della produzione, accompagnate da una limitata capacità di trasferire tali costi ai consumatori finali. Prezzi alla produzione più elevati in Cina potrebbero gradualmente ripercuotersi sulle catene di approvvigionamento globali.

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