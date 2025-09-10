Notizie del mattino (10.09.2025)

I futures sugli indici statunitensi ed europei iniziano la giornata con guadagni cauti (US100, US500: +0,1%; EU50 e US30 invariati).

Apple (AAPL.US) estende i ribassi di ieri nel trading after-hours (-0,1%) dopo il lancio della serie iPhone 17. Sebbene i nuovi prezzi siano attesi come favorevoli ai margini (ad esempio, l’iPhone 17 Pro Max a $1.999), gli investitori restano cauti a causa della concorrenza di altri produttori e del generale “ritardo” di Apple nell’implementazione dell’IA.

Emmanuel Macron ha nominato l’attuale Ministro della Difesa e membro di lungo corso del suo campo politico, Sébastien Lecronu, come nuovo Primo Ministro, in seguito al crollo del governo Bayrou. La Francia rimarrà ampiamente paralizzata oggi a causa della protesta nazionale “Bloccare Tutto”, indetta dai partiti di sinistra.

Donald Trump sta facendo pressione sull’Unione Europea affinché imponga dazi fino al 100% a Cina e India per l’importazione di petrolio russo, secondo il Financial Times e CNBC. Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato la disponibilità a replicare eventuali misure introdotte dall’UE. L’amministrazione Trump è sempre più insoddisfatta della mancanza di progressi nella guerra in Ucraina e del rafforzamento dei legami tra Mosca, Pechino e Nuova Delhi.

Un tribunale federale che segue il caso intentato dal Governatore della Fed Lisa Cook contro Trump ha stabilito che potrà rimanere in carica e svolgere le sue funzioni alla Fed durante il processo. La decisione preliminare rappresenta un ostacolo ai tentativi dell’amministrazione di esercitare maggiore influenza sulla composizione e sulle attività della Fed.

Gli indici Asia-Pacifico sono in rialzo diffuso, estendendo l’ottimismo di Wall Street di ieri. I maggiori guadagni si registrano a Shanghai, Cina, e Hong Kong (S20cash, CNH.cash, HK.cash: circa +1,1%). Anche i futures sul Nikkei 225 giapponese avanzano (JP225: +0,45%) insieme all’S&P/ASX 200 australiano (AU200.cash: +0,35%). L’indice TAIEX di Taiwan ha toccato un nuovo massimo storico (+1,4%), mentre l’indiano Nifty 50 ignora le preoccupazioni geopolitiche (+0,6%).

I prezzi al consumo in Cina sono calati più del previsto ad agosto (-0,4% a/a vs. stima -0,2%, precedente 0%), segnalando crescenti pressioni deflazionistiche. L’inflazione core (esclusi alimentari ed energia) è aumentata dello 0,9%. Il dato debole riflette effetti base, un forte calo dei prezzi alimentari (-4,3%) e la scarsa domanda dei consumatori che pesa sui beni durevoli (-3,7%). L’inflazione PPI si è leggermente stabilizzata (da -3,6% a -2,9%).

Le scorte di petrolio greggio USA sono aumentate inaspettatamente di 1,25 milioni di barili la scorsa settimana, secondo API (stima: -1 milione, precedente: +0,66 milioni). I futures sul Brent e WTI registrano la terza seduta consecutiva di rialzi (OIL: +0,8%), mentre i futures sul gas naturale si consolidano (-0,3%).

Il dollaro USA corregge leggermente i guadagni di ieri contro la maggior parte delle valute (USDIDX: -0,05%). Le valute più forti sono quelle oceaniche (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%) e la corona norvegese legata al petrolio (USDNOK: -0,1%). EURUSD resta invariato (1,171).

L'oro rimbalza dello 0,4% dopo il calo di ieri dal massimo storico a $3.642 l'oncia; anche i futures sull'argento sono in rialzo (+0,5% a $41,07 l'oncia).

