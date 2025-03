Notizie del mattino (11.03.2025)

I futures sugli indici statunitensi stanno registrando una cauta ripresa nel trading pre-mercato dopo i cali record di ieri, durante i quali il Nasdaq 100 è sceso del 3,8% — il suo maggiore calo dall'autunno del 2022. Le azioni di Tesla sono diminuite di quasi il 15% e hanno registrato un ulteriore calo del 3% nelle contrattazioni after-hours. Nvidia e Meta Platforms hanno perso circa il 5%, mentre altre stelle del mercato rialzista guidato dall'intelligenza artificiale, come ServiceNow e Palantir, hanno subito perdite.

I futures sugli indici cinesi stanno guadagnando oltre l'1,5%, dopo un rapporto del Wall Street Journal che suggerisce un potenziale vertice Trump-Xi a giugno di quest'anno. Nel frattempo, sono emerse notizie su un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese, "Manus AI", che si dice stia ottenendo risultati impressionanti.

I futures sulle materie prime agricole sono in calo, con il frumento del CBOT in testa alle perdite, scendendo di quasi l'1%. Il gas naturale è in aumento di quasi lo 0,7%, mentre il petrolio è leggermente in rialzo, anche se il Brent rimane sotto i 70 dollari al barile.

I metalli preziosi sono in crescita, con l'oro in aumento dello 0,5% e risalito sopra i 2.900 dollari l'oncia. Anche l'argento è in rialzo dello 0,5%. Il dollaro statunitense (USDIDX) è in calo dello 0,17%, mentre l'EUR/USD è in aumento dello 0,24% a 1,086.

Bitcoin sta registrando guadagni modesti, passando da circa 77.000 a 80.400 dollari. Cardano è in aumento di quasi il 5%, mentre altre altcoin stanno registrando lievi incrementi.

Il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha dichiarato che gli Stati Uniti e l'economia globale stanno probabilmente entrando in un periodo di inflazione elevata, guidato da una più ampia tendenza verso economie nazionali e potenziali carenze di manodopera, che stanno alimentando forti pressioni salariali. Ha osservato che l'implementazione di intelligenza artificiale e robotica potrebbe avere un impatto deflazionistico nel tempo, ma non prima che questi fattori esercitino una pressione al rialzo sui prezzi.

La Russia ha riferito di aver abbattuto 91 droni ucraini diretti verso Mosca, insieme a più di 300 droni in totale. L'Ucraina ha annunciato l'abbattimento di 79 droni russi e di un missile balistico. Due aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi.

Il Segretario di Stato USA Rubio è atterrato in Arabia Saudita in vista dei colloqui con l'Ucraina sulla Russia. Nel frattempo, Israele ha effettuato attacchi contro depositi di armi e posizioni militari nella Siria settentrionale.

