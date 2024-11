Notizie del mattino - (11.11.2024)

I futures di Wall Street sono in rialzo questa mattina; spicca il Russell 2000 (US2000) con un aumento di quasi lo 0,8%. Gli Stati Uniti celebrano oggi il Veterans Day, ma i mercati azionari rimarranno aperti durante la giornata con orario normale.

Gli indici europei sono in aumento, con la maggior parte che segna guadagni nella fascia dello 0,5 - 0,6%. Durante il fine settimana, il Daily Mail ha riportato la notizia di una possibile acquisizione dell’azienda di moda britannica Burberry da parte di Moncler, ma le azioni di entrambe le società mostrano poca volatilità dopo queste notizie.

Le azioni cinesi sono in calo: la UBS svizzera ha ridotto la sua previsione per il PIL della Cina quest'anno al 4% (al di sotto dell'obiettivo del partito fissato al 5%) e ha comunicato di aspettarsi una crescita molto più debole nel 2025, sulla scia della vittoria di Donald Trump. I dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) pubblicati sabato hanno mostrato un calo più marcato del previsto. L'inflazione PPI in Cina a ottobre è scesa del -2,9%, rispetto a una previsione di -2,5% e un dato precedente di -2,8%. L'inflazione CPI, invece, è aumentata dello 0,3% su base annua, rispetto alla crescita attesa dello 0,4% e dopo lo 0,4% di settembre.

L'Hang Seng ha ceduto quasi l'1,8%, con Tencent Holdings che ha perso terreno. Al contrario, l'indice CSI della Cina continentale ha recuperato le perdite ed è salito dello 0,6%. Pechino ha annunciato un pacchetto di stimolo da 10 trilioni di yuan (1,4 trilioni di dollari) per ridurre i rischi di debito per i governi regionali, ma si è astenuta dal lanciare misure di supporto diretto alla domanda dei consumatori.

Il mercato azionario giapponese è salito leggermente; gli indici Topix e Nikkei hanno mostrato poca volatilità. In Corea del Sud, il KOSPI è sceso di oltre l'1%, mentre l'indiano Sensex si è consolidato e perde quasi l'8% dai suoi massimi. L'Indice Economico Osservatorio del Giappone è salito leggermente a 47,5 rispetto a 47,2, rispetto a 49 in precedenza.

Il petrolio (OIL) è in lieve calo, appesantito da un sentimento più debole in Cina, mentre il gas naturale (NATGAS) guadagna oltre il 6% oggi. Tra le materie prime agricole, i contratti sul grano (WHEAT) registrano le perdite maggiori (oltre -1,5%).

L'inflazione CPI della Norvegia è risultata leggermente più alta del previsto, al 2,6% su base annua rispetto al 2,4% previsto e al 3% precedente. Su base mensile, è aumentata dello 0,6%, con una previsione dello 0,5% dopo lo 0,3% precedente. USDNOK guadagna quasi lo 0,5%.

Il sentimento del mercato delle criptovalute è ottimo, con Bitcoin scambiato a nuovi massimi storici di 81.500 dollari. I dati della scorsa settimana hanno indicato afflussi record negli ETF. Il mercato vede nella vittoria di Trump e nella possibilità per i Repubblicani di controllare il Congresso un'opportunità per cambiare regolamenti a favore del settore.

Neel Kashkari della Fed ha indicato che un aumento una tantum delle tariffe sui beni probabilmente ne farebbe aumentare i prezzi, ma l'impatto sull'inflazione è difficile da stimare, poiché non è chiaro come reagiranno altri Paesi o i consumatori.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.