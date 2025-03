Notizie del mattino (12.03.2025)

La svendita sul mercato azionario statunitense si è arrestata, sebbene i principali indici americani abbiano chiuso la sessione di ieri in rosso, con il Nasdaq 100 che ha perso quasi lo 0,3%. Oggi, i futures su US500, US100 e US30 sono leggermente in calo, mentre il VIX è in aumento dello 0,8%. Il sentiment durante la sessione asiatica è stato misto, con l'Hang Seng cinese in calo di oltre l'1%.

Oggi l'attenzione del mercato sarà rivolta ai dati CPI degli Stati Uniti (12:30 GMT), al rapporto OPEC e alle variazioni delle scorte di petrolio greggio (il mercato prevede un aumento di 2 milioni di barili rispetto ai precedenti 3,6 milioni). Inoltre, la Banca del Canada si appresta a tagliare i tassi di interesse di 25 punti base, dal 3% al 2,75%.

L'USDIDX rimbalza oggi dello 0,3%, mentre l'EURUSD perde lo 0,2%. Oggi ascolteremo le dichiarazioni di diversi membri della BCE, a partire da Christine Lagarde, seguita dai banchieri Simkus, Villeroy, Panetta e Lane.

La Casa Bianca ha annunciato che una tariffa del 25% su acciaio e alluminio — senza eccezioni o esenzioni — entrerà in vigore per il Canada e tutti gli altri partner commerciali a mezzanotte del 12 marzo. Tuttavia, il consigliere commerciale di Trump, Navarro, ha dichiarato che le tariffe previste del 50% sull'acciaio e l'alluminio canadesi non saranno applicate domani, ma il 2 aprile gli Stati Uniti inizieranno il processo di reciprocità.

Le materie prime energetiche, tra cui petrolio e gas, stanno registrando lievi cali tra lo 0,3% e lo 0,6%. Perdite minori si osservano anche nel mercato dei metalli preziosi, con l'oro stabile a 2.913 dollari l'oncia. Bitcoin è in calo di oltre il 2%, ritirandosi a 81.500 dollari, mentre TrumpCoin ha perso più del 5%.

I futures sugli indici europei registrano lievi guadagni, parzialmente supportati dai commenti di ieri dell'Ucraina e della Casa Bianca, che hanno riferito di colloqui costruttivi in Arabia Saudita. L'Ucraina ha espresso disponibilità per un cessate il fuoco iniziale di 30 giorni su terra, mare e aria. La parte statunitense discuterà ora una possibile risoluzione del conflitto con la Russia.

Il cambiamento delle scorte di petrolio greggio API statunitense è stato di 4,247 milioni di barili (previsione 2,1 milioni, precedente -1,455 milioni). La variazione delle scorte di benzina è stata di -4,56 milioni rispetto ai -1,25 milioni precedenti.

Dopo il rapporto WASDE di ieri sulle scorte finali, soia, grano e mais sono in lieve calo. Le scorte finali di grano statunitense sono aumentate a causa di maggiori importazioni e minori esportazioni. L'USDA ha inoltre abbassato il prezzo medio stimato per le aziende agricole statunitensi per il 2024/25, aumentando le stime di produzione per Russia, Ucraina, Argentina e Australia.

