Notizie del mattino (12.11.2024)

L'inizio della settimana sui mercati finanziari internazionali è stato segnato da forti rally nel settore delle criptovalute.

Il Bitcoin è attualmente scambiato a 89.000 dollari, un nuovo massimo storico, ed Ethereum si trova nella zona dei 3.300 dollari, il livello più alto da luglio di quest'anno. Tuttavia, queste principali criptovalute hanno rallentato il loro slancio rialzista questa mattina e sono scambiate vicino ai livelli di chiusura di ieri. Ricordiamo che il Bitcoin ha registrato ieri un aumento fino al 10%.

Tra le altre criptovalute, Dogecoin si distingue in modo speciale, aggiungendo oggi un 25%.

Il calendario macro per la sessione odierna include diverse pubblicazioni interessanti. Tra queste, i dati sull'inflazione tedesca, un report sul mercato del lavoro britannico, i dati ZEW dalla Germania e una serie di discorsi serali dei banchieri della Fed.

I mercati asiatici sono per lo più in calo oggi. Una combinazione di un contesto economico incerto in Cina, dove il mercato attende ancora un miglioramento concreto dai programmi di stimolo in atto, e preoccupazioni per le alte tariffe imposte sul commercio cinese stanno abbassando i principali indici azionari della regione. L'Hang Seng sta attualmente perdendo oltre il 3%, il Nikkei 225 è in calo dello 0,6% e il KOSPI della Corea perde quasi l'1,9%.

In Cina, sono emerse nuove informazioni su possibili ulteriori regolamentazioni. Le autorità locali stanno elaborando una proposta che consentirebbe a grandi città come Shanghai e Pechino di ridurre l'imposta di registro per gli acquirenti di immobili all'1%, rispetto al tasso attuale fino al 3%.

La fiducia dei consumatori in Australia è aumentata a novembre, poiché i consumatori hanno creduto negli effetti dei tagli dei tassi di interesse della RBA e nel loro impatto sul mercato. Anche la fiducia delle imprese è aumentata nell'indagine aziendale di ottobre della National Australia Bank. Tuttavia, le condizioni di business sono rimaste invariate.

La maggior parte dei mercati mantiene il sentiment delle recenti sessioni. Nel frattempo, il dollaro continua a comportarsi relativamente bene, spingendo così al ribasso i prezzi dei metalli preziosi e del petrolio. I prezzi dell'argento sono già scesi di oltre l'1,2% oggi e sono scesi al di sotto della media mobile esponenziale a 100 giorni.

Mappa termica della volatilità attualmente osservata nel mercato valutario. Fonte: xStation

