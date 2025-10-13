Notizie del mattino (13.10.2025)

Punti chiave Mercati in rialzo grazie alla distensione USA–Cina.

Metalli preziosi e dati cinesi forti sostengono l’ottimismo.

Criptovalute in ripresa, ma persiste lo shutdown USA.

Gli indici statunitensi rimbalzano durante la sessione asiatica grazie alle speranze di una de-escalation tra Stati Uniti e Cina.

Durante la sessione asiatica, gli indici azionari statunitensi sono risaliti sulla scia delle aspettative di un allentamento delle tensioni tra Washington e Pechino. Lunedì 13 ottobre, i mercati azionari USA opereranno regolarmente, mentre il mercato obbligazionario resterà chiuso in osservanza del Columbus Day.

I mercati dell’area Asia-Pacifico registrano forti rialzi. Gli indici cinesi avanzano tra il +2,5% e il +3,0%, il Nikkei giapponese sale del +1,39%, l’indice di Singapore guadagna l’+1,0% e quello australiano aggiunge un +0,10%.

Nonostante la parziale de-escalation del fine settimana, le persistenti incertezze geopolitiche continuano a sostenere i metalli preziosi. L’oro avanza dell’1,75% a 4.075 $/oncia, mentre l’argento cresce ancora di più (+3,35% a 51,65 $/oncia).

Dopo aver minacciato venerdì di imporre dazi del 100% su tutte le merci cinesi, Donald Trump ha ammorbidito i toni nel fine settimana — gesto interpretato come parte di negoziati più ampi. I mercati hanno reagito positivamente al raffreddamento della retorica. Goldman Sachs prevede ora una “confrontation gestita” piuttosto che un’escalation completa.

Le esportazioni cinesi di terre rare sono diminuite del 31% su base mensile a settembre, raggiungendo il livello più basso da febbraio, a causa di controlli più severi sulle esportazioni. I dati dettagliati saranno pubblicati il 20 ottobre.

Nel frattempo, gli Stati Uniti pianificano l’acquisto di minerali critici per un valore fino a 1 miliardo di dollari per ridurre la dipendenza dalla Cina, con la Defense Logistics Agency incaricata del processo.

Le esportazioni cinesi sono aumentate dell’8,3% su base annua (il ritmo più sostenuto degli ultimi sei mesi), mentre le importazioni sono cresciute del 7,4% (il massimo da 17 mesi). Le importazioni record di minerale di ferro e soia evidenziano una domanda resiliente. L’avanzo commerciale si è attestato a 90,5 miliardi di dollari, leggermente inferiore alle attese a causa della forte crescita delle importazioni.

Lo shutdown del governo statunitense è ora al dodicesimo giorno. Il vicepresidente J.D. Vance ha avvertito di ulteriori tagli all’occupazione federale, mentre centinaia di migliaia di lavoratori restano in congedo non retribuito.

Le criptovalute sono rimbalzate domenica sera dopo le forti perdite di venerdì, che hanno chiuso una settimana particolarmente volatile. Il mercato dei derivati, fortemente indebitato, è stato colpito duramente dal breve riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra USA e Cina, con oltre 19 miliardi di dollari di posizioni long e short liquidate in 24 ore — un record.

Il Bitcoin era sceso di oltre il 10%, e molti progetti minori avevano perso decine di punti percentuali, ma le perdite sono state recuperate domenica dopo l’ultimo post di Trump che lasciava intendere una de-escalation. Il Bitcoin è risalito a 114.000 $, mentre altre criptovalute hanno registrato rialzi a doppia cifra nella stessa sessione.

