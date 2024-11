Notizie del mattino (13.11.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico sono per lo più in rialzo. Gli indici cinesi stanno guadagnando tra l'1,10% e l'1,90%. L'indice Nikkei 225 del Giappone è in calo dell'1,10%, a 38.750 punti, mentre i future dell'indice SG20cash di Singapore sono in aumento dello 0,65%.

Negli Stati Uniti, gli indici hanno chiuso in ribasso, registrando cali moderati. L'indice US500 è tornato sotto il livello dei 6.000 punti, con il calo maggiore osservato nell'indice US2000 delle small-cap.

La vendita di azioni negli Stati Uniti ha colpito principalmente gli strumenti che avevano registrato i maggiori guadagni durante il recente "Trump Trade", percepiti come potenziali beneficiari di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Le azioni di Tesla (TSLA.US), che erano aumentate di circa il 30% dal giorno delle elezioni, sono scese di oltre il 6% ieri, mentre le azioni di Trump Media & Technology Group (DJT.US) sono calate di quasi il 9%.

Tuttavia, l'inversione del "Trump Trade" è stata evidente solo nel mercato azionario, poiché il dollaro continua a guadagnare, rimanendo una delle valute più forti oggi. L'indice USDIDX è in rialzo dello 0,16% a 106 punti. D'altra parte, una delle valute più deboli è lo yen giapponese, che perde circa lo 0,3%-0,4%. Il cambio USDJPY è in rialzo dello 0,35% a 155,0700.

L'evento più importante di oggi sarà la pubblicazione del rapporto CPI degli Stati Uniti. Le aspettative degli analisti indicano un leggero aumento dell'inflazione complessiva e nessun cambiamento per l'inflazione core su base annua.

In precedenza, è stato pubblicato il rapporto sulla crescita salariale in Australia per il terzo trimestre 2024. La crescita dei salari in Australia ha rallentato nell'ultimo trimestre, riflettendo un allentamento delle pressioni sui prezzi in tutta l'economia e rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi d'interesse nella prossima riunione della RBA. Tuttavia, secondo gli analisti, un calo dei prezzi una tantum non sarà sufficiente per la RBA, e il primo possibile allentamento della politica monetaria è probabile nel primo trimestre del 2025.

L'indice dei salari è aumentato del 3,5% su base annua nei tre mesi fino a settembre, rispetto al 4,1% del periodo precedente e alle stime degli economisti del 3,6%. Su base trimestrale, i salari sono aumentati dello 0,8%, leggermente meno del previsto.

L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) del Giappone è aumentato del 3,4% a ottobre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, superando le aspettative degli analisti. Su base mensile, il PPI è aumentato dello 0,2%.

Anche nel mercato delle criptovalute si osservano parziali prese di profitto. Il Bitcoin è in calo dell'1,25% a 87.000 USD al momento della pubblicazione. Il mercato delle altcoin (esclusi ETH e BTC) ed Ethereum registrano cali più marcati, con perdite rispettivamente del 3,80% e del 2,70%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.