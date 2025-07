Notizie del mattino (15.07.2025)

Il PIL della Cina è cresciuto del 5,2% su base annua nel secondo trimestre del 2025, leggermente al di sopra della previsione del 5,1%, ma inferiore al 5,4% registrato nel primo trimestre. L'Ufficio Nazionale di Statistica cinese ha riconosciuto che l'economia sta affrontando sfide sia esterne che interne, tra cui l’instabilità globale e problemi strutturali irrisolti.

La produzione industriale è aumentata del 6,8% su base annua a giugno, superando le aspettative e raggiungendo il ritmo più rapido da marzo.

Le vendite al dettaglio sono rallentate al 4,8% rispetto al 6,4% di maggio. Gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti del 2,8% nella prima metà del 2025, al di sotto delle previsioni. Questi dati riflettono una ripresa disomogenea dell'economia cinese.

La banca centrale cinese ha annunciato operazioni di reverse repo per un valore di 1.400 miliardi di yuan (circa 195 miliardi di dollari), con l'obiettivo di fornire liquidità a breve termine (durate di 3 e 6 mesi).

Mark Zuckerberg ha annunciato investimenti per centinaia di miliardi di dollari nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, inclusi il Progetto Hyperion e i Meta Super Intelligence Labs. I futuri cluster Titaned dovrebbero essere lanciati nel 2026. L’obiettivo di Meta è dominare lo sviluppo della superintelligenza.

Goldman Sachs prevede che l’oro raggiungerà i 3.700 dollari entro la fine del 2025 e i 4.000 dollari entro metà 2026. La previsione si basa sulla forte domanda da parte delle banche centrali (principalmente della Cina), sugli afflussi negli ETF e sull'incertezza geopolitica.

Bank of America avverte che i dazi proposti da Trump del 30% potrebbero aumentare l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti di 4 punti percentuali. Di conseguenza, la Fed potrebbe ritardare o addirittura abbandonare i tagli dei tassi previsti per il 2025.

Il dollaro USA ha chiuso la giornata in rialzo rispetto alla maggior parte delle principali valute, sostenuto dalle nuove minacce di Trump di imporre dazi del 30% all’UE e al Messico.

Trump ha minacciato dazi del 100% sui prodotti russi se non verrà raggiunta la pace entro 50 giorni, oltre a sanzioni secondarie contro i paesi che acquistano petrolio russo. Ha inoltre annunciato un nuovo patto di difesa NATO con l’Ucraina, che include la produzione di sistemi Patriot e il dispiegamento di equipaggiamento militare statunitense.

Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico a 123.000 dollari ieri, per poi ritirarsi a 116.500 e stabilizzarsi intorno ai 117.500.

