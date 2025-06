Notizie del mattino (17.06.2025)

La Banca del Giappone (BoJ) ha mantenuto il tasso d'interesse a breve termine allo 0,50%, come previsto, con un voto di 8 a 1. Ha delineato un piano per ridurre gradualmente gli acquisti di titoli di Stato giapponesi (JGB) — una riduzione di ¥400 miliardi a trimestre fino al primo trimestre del 2026, seguita da ¥200 miliardi a trimestre fino al primo trimestre del 2027.

La BoJ ha sottolineato i rischi al ribasso e l’inflazione debole, indicando che non c’è fretta di procedere con ulteriori aumenti dei tassi.

La banca centrale ha osservato una ripresa economica moderata, ma ha evidenziato un indebolimento dei profitti aziendali e un rallentamento globale. L’inflazione al consumo (CPI) dovrebbe rimanere bassa nel breve termine. La BoJ rimane cauta a causa dell’incertezza sulle politiche globali e sul commercio.

La decisione era in linea con le aspettative del mercato e non ha avuto impatto sul tasso di cambio USD/JPY, che oggi rimane stabile intorno a 144,630.

Trump ha smentito di aver lasciato il G7 a causa del cessate il fuoco tra Iran e Israele. Il presidente ha scritto su Twitter che il motivo era “ben più importante”, senza però fornire dettagli. La sua partenza ha temporaneamente causato un calo dell’appetito per il rischio nei mercati.

Successivamente, Trump ha dichiarato che l’Iran “non deve mai possedere armi nucleari” e ha chiesto l’evacuazione immediata di Teheran. Il messaggio ha provocato una reazione rapida sui mercati: il petrolio è balzato, l’oro è salito e i futures sull’S&P sono calati. In seguito, rassicurazioni sul fatto che gli Stati Uniti non intendano colpire Teheran hanno contribuito a calmare i mercati.

I leader del G7 hanno confermato che l’Iran non deve acquisire armi nucleari e hanno espresso sostegno al diritto di autodifesa di Israele. La dichiarazione ha chiesto una de-escalation e si è impegnata a monitorare l’impatto sui mercati energetici.

Trump ha proposto colloqui con l’Iran su un accordo nucleare e un cessate il fuoco. La proposta di avviare negoziati è stata confermata da diverse fonti a conoscenza della questione. È vista come un tentativo di aprire una via diplomatica in un contesto di tensioni crescenti.

Gli Stati Uniti avevano preparato restrizioni all’export più severe contro la Cina, che sarebbero entrate in vigore se i colloqui commerciali a Londra fossero falliti. Le misure includevano un ampliamento dei divieti su semiconduttori e attrezzature correlate. Poiché i colloqui si sono conclusi positivamente, le restrizioni non sono state applicate.

Secondo quanto riferito, l’UE ha rifiutato di proseguire le trattative con la Cina. La decisione segnala una delusione per la mancanza di progressi e una crescente sfiducia. La mossa arriva in vista del vertice UE–Cina previsto per il prossimo mese.

