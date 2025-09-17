Notizie del mattino (17.09.2025)

I futures sui principali indici negli Stati Uniti e in Europa restano sotto pressione, il che ieri ha interrotto il rally globale, indicando che gli investitori trattengono il fiato in attesa della decisione della Fed di oggi (US500: -0,05%, EU50 invariato).

Ursula von der Leyen ha parlato ieri con Donald Trump dell’aumento della pressione economica sulla Russia, la cui economia è sostenuta dagli introiti derivanti dalla vendita di combustibili fossili. La Commissione Europea sta attualmente preparando il 19° pacchetto di sanzioni, che include, tra le altre misure, un’accelerazione nell’eliminazione di tutti gli acquisti di risorse energetiche russe.

Donald Trump ha intentato una causa contro il New York Times per 15 miliardi di dollari, accusando il quotidiano di diffamazione, calunnia su “scala industriale” e interferenza nelle elezioni del 2024.

Il sentiment nella regione Asia-Pacifico è misto. In Cina prosegue la fase di rialzo (CHN.cash: +1,4%, HK.cash: +1,1%), che ha portato l’indice HSCEI ai massimi da 4 anni. Sostenuto dai dati commerciali, il Nikkei giapponese (JP225) ha toccato un nuovo record, da cui però ha poi ritracciato, attestandosi ora in lieve calo. L’AU200.cash segna -0,3%.

Il calo delle esportazioni giapponesi si è rivelato molto più contenuto del previsto (-0,1% a/a, stima -1,9%, precedente -2,6%), grazie soprattutto a una forte ripresa delle spedizioni verso l’Asia (+1,7%) e l’Europa (+7,7%), che ha compensato la contrazione degli scambi con gli Stati Uniti (-13,8% a/a). Le spedizioni di auto verso gli USA restano in caduta libera (-28,3%, precedente -28,4%).

Il deficit delle partite correnti della Nuova Zelanda nel secondo trimestre è stato di 3,4 miliardi di dollari, 702 milioni in meno rispetto al trimestre precedente. Il miglioramento è dovuto principalmente al restringimento del deficit del saldo primario dei redditi, che ha compensato i cali nelle esportazioni di beni e servizi.

L’indice di fiducia dei consumatori neozelandesi è sceso da 91,2 a 90,9, in reazione al persistere dell’aumento del costo della vita (inclusa l’inflazione alimentare).

La volatilità sul mercato valutario è molto contenuta, riflettendo l’attesa per la decisione della Fed. Il dollaro rimbalza timidamente dopo essere sceso ai minimi storici (USDIDX: +0,1%). Le valute più deboli al momento sono il franco svizzero (USDCHF: +0,15%) e le valute antipodiane, che stanno interrompendo il recente rally (AUDUSD, NZDUSD: -0,1%). Sterlina e yen invariati, EURUSD in calo dello 0,05% a 1,186.

I metalli preziosi registrano la prima correzione significativa da una settimana. L’oro arretra dello 0,3% a 3680 $ l’oncia, mentre l’argento perde l’1,3% a 41,94 $ l’oncia. Anche il palladio è in rosso (-0,4%).

Il petrolio Brent e WTI interrompono un rally di 3 giorni (OIL: -0,2%, OIL.WTI: -0,7% dopo rollover), mentre il gas naturale è stabile dopo l'impennata di volatilità di ieri.

