Notizie del mattino (18.09.2025)

Ieri la Fed non ha sorpreso i mercati con la sua decisione, tagliando i tassi di 25 punti base. Le proiezioni sono rimaste in gran parte invariate; la banca prevede ancora che l’inflazione resti intorno al 3% quest’anno e negli anni a venire. Le stime sul PIL statunitense sono state leggermente riviste al rialzo.

Powell ha sottolineato che il mercato del lavoro sta chiaramente indebolendosi e che la Fed non resterà a guardare passivamente questo sviluppo. Tuttavia, ha precisato che la banca centrale non intende affrettarsi verso un allentamento aggressivo della politica monetaria. Attualmente, i mercati prezzano ulteriori tagli per 50 punti base quest’anno e 25 punti base l’anno prossimo.

I futures sugli indici statunitensi sono in rialzo dopo il rollover e hanno reagito in modo moderatamente positivo ieri sia ai commenti di Powell che alla decisione della Fed. La coppia EUR/USD è arretrata da circa 1,19, scendendo a 1,178 dopo il discorso di Powell, mentre il Bitcoin è salito oltre i 117.000 dollari.

Oggi, i principali eventi macroeconomici saranno: Decisione sui tassi della Bank of England alle 12:00 CET Dati sul mercato del lavoro USA (richieste di sussidi di disoccupazione) e Philly Fed Index alle 13:30 CET Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Inoltre, dopo la sessione americana, il gigante della logistica FedEx pubblicherà i suoi utili. Le sue azioni hanno registrato performance molto deboli negli ultimi trimestri.

Questa mattina la volatilità nei mercati delle materie prime agricole ed energetiche è molto limitata. I metalli preziosi sono sotto evidente pressione, appesantiti dalle prese di profitto, con l’argento in calo di quasi l’1%.

La coppia AUD/USD si sta comportando male, con un calo di oltre lo 0,4% a seguito dei dati sul mercato del lavoro australiano. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,2%, in linea con le aspettative, ma l’occupazione è diminuita di 5.400 unità ad agosto, rispetto a una previsione di aumento di 21.000 e a un incremento precedente di 24.500.

