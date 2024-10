Notizie del mattino (18.10.2024)

Wall Street ha restituito gran parte dei guadagni ottenuti all'inizio della sessione di ieri, chiudendo piatto. L'S&P 500 ha chiuso la sessione in calo dello 0,02%, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,04%, e il Dow Jones ha chiuso con un incremento dello 0,37%, mentre il Russell 2000 ha attenuato la sua perdita iniziale (-0,25%).

L'indice Hang Seng della Cina è in rialzo dell'1,6%, recuperando dalle perdite iniziali causate dalla delusione degli investitori per i pacchetti di stimolo annunciati per gli sviluppatori. I guadagni sono sostenuti dalla PBOC (Banca Popolare Cinese), che ha lanciato un programma di prestiti per un totale di 300 miliardi di CNY (42,1 miliardi di USD) per le aziende cinesi, al fine di finanziare i riacquisti di azioni.

L'ottimismo sul mercato azionario cinese è supportato da dati macroeconomici relativamente positivi. Il PIL è cresciuto del 4,6% su base annua (previsione: 4,5%, precedente: 4,7%), la produzione industriale è aumentata significativamente (5,4%, previsione: 4,6%, precedente: 4,5%) e le vendite al dettaglio sono migliorate (3,2%, previsione: 2,5%, precedente: 2,1%). Tuttavia, l'impatto positivo dei dati è mitigato dal continuo calo dei prezzi delle proprietà (-5,8%, precedente: -5,3%).

L'indice Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,5% alla luce delle accuse secondo cui il principale fondo australiano, Regal, avrebbe effettuato vendite allo scoperto sul mercato azionario coreano.

Il Nikkei 225 del Giappone è attualmente stabile. L'indice ha ridotto la perdita dello 0,7% di ieri, innescata da dati di esportazione più deboli, che indicano una domanda inferiore da parte di Cina e Stati Uniti.

L'inflazione in Giappone è diminuita a settembre come previsto, al 2,5% su base annua (precedente: 3%). L'indice core è stato leggermente superiore alle previsioni, ma ha comunque mostrato un miglioramento rispetto al mese precedente (2,4%, previsione: 2,3%, precedente: 2,8%).

Le azioni di TSMC sono salite del 4,8% dopo che la società ha riportato risultati significativamente superiori alle previsioni del mercato. I ricavi per l'ultimo trimestre e l'utile per azione (EPS) sono aumentati del 54%.

I futures sul petrolio greggio WTI continuano a salire, aggiungendo lo 0,54%. L'assassinio di ieri del leader di Hamas, Yahya Sinwar, rimane un fattore di rischio per una potenziale escalation del conflitto in Medio Oriente, e la retorica del primo ministro israeliano rimane tesa—secondo Netanyahu, la missione per "combattere il male" non è ancora terminata, e particolare attenzione deve essere posta sulla situazione degli ostaggi.

Le principali criptovalute entrano nel venerdì con guadagni: il Bitcoin è in rialzo dell'1,3%, e l'Ethereum sale dello 0,8%.

Anche i metalli preziosi sono in rialzo: l'oro è in aumento dello 0,77%, e l'argento aggiunge l'1,47%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.