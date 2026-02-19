Notizie del mattino (19.02.2026)

La sessione nell’area Asia-Pacifico si sta svolgendo in un clima di calma. Le variazioni sulla maggior parte degli indici sono contenute entro ±0,50%. Il JP225 del Giappone sale dello 0,02%, il SG20cash di Singapore avanza dello 0,88% e l’ AU200.cash australiano guadagna lo 0,55%.

del Giappone sale dello 0,02%, il di Singapore avanza dello 0,88% e l’ australiano guadagna lo 0,55%. Il dollaro australiano è oggi una delle valute più forti del G10 e si è rafforzato dopo solidi dati sul mercato del lavoro, che hanno aumentato le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA) a marzo. La coppia AUDUSD è salita dello 0,25% fino a 0,7070, per poi ritracciare parzialmente il movimento.

L’occupazione è aumentata di 17,8 mila unità a gennaio, un risultato non particolarmente brillante. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,1%, al di sotto delle attese, mentre le ore lavorate sono cresciute dello 0,6%.

La disoccupazione è ora diminuita per quattro mesi consecutivi — un andamento simile si era osservato l’ultima volta prima del ciclo restrittivo del 2022.

In Giappone, gli ordinativi core di macchinari sono balzati del 19,1% su base mensile e del 16,8% su base annua, superando nettamente le previsioni. Il rimbalzo segue i forti cali di novembre e suggerisce che la precedente debolezza fosse temporanea. La dinamica degli investimenti sostiene le aspettative di una prosecuzione dell’espansione economica.

Dati sugli investimenti più solidi rafforzano la narrativa di crescita e supportano l’azionario giapponese. I flussi di capitale estero verso le azioni giapponesi hanno recentemente accelerato.

Due terzi delle aziende giapponesi hanno espresso preoccupazioni sulla disciplina fiscale sotto il Primo Ministro Sanae Takaichi. Le proposte di sospensione fiscale e i piani di spesa hanno innervosito il mercato obbligazionario, spingendo i rendimenti al rialzo. Le imprese temono un deprezzamento dello yen e un aumento dei costi di finanziamento.

I verbali di gennaio del Federal Open Market Committee (FOMC) hanno eliminato il riferimento esplicito al raggiungimento del target d’inflazione del 2% entro il 2028. Il team analitico della Fed ora valuta l’inflazione come leggermente più elevata rispetto alle proiezioni di dicembre. L’omissione segnala una maggiore incertezza sull’“ultimo miglio” nella lotta contro l’inflazione. I mercati potrebbero interpretare questo elemento come un rafforzamento dello scenario di tassi “più alti più a lungo”.

I verbali del FOMC confermano che Jerome Powell resterà Presidente finché il suo successore non sarà formalmente approvato. Il processo di conferma di Kevin Warsh potrebbe subire ritardi per ragioni politiche al Senato.

Secondo alcune fonti, l’esercito statunitense sarebbe pronto a eventuali attacchi contro l’Iran, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva. La situazione rimane dinamica e politicamente sensibile.

