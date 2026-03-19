Notizie del mattino (19.03.2026)

La Banca del Giappone ha mantenuto i tassi di interesse invariati allo 0,75% (con un voto di 8–1). Un membro ha votato per un aumento, segnalando una direzione più restrittiva all’interno della banca. La BOJ tende ancora verso un inasprimento della politica monetaria, ma rimane prudente a causa dell’incertezza globale.

ha mantenuto i tassi di interesse invariati allo 0,75% (con un voto di 8–1). Un membro ha votato per un aumento, segnalando una direzione più restrittiva all’interno della banca. La BOJ tende ancora verso un inasprimento della politica monetaria, ma rimane prudente a causa dell’incertezza globale. Si prevede che la Banca d’Inghilterra manterrà i tassi di interesse al 3,75% nonostante i rischi crescenti di inflazione. Il mercato è passato dall’aspettarsi tagli dei tassi a scontare possibili aumenti più avanti nel 2026. L’inflazione potrebbe tornare a salire intorno o oltre il 3%. I responsabili politici probabilmente rimarranno cauti a causa della debole crescita economica.

manterrà i tassi di interesse al 3,75% nonostante i rischi crescenti di inflazione. Il mercato è passato dall’aspettarsi tagli dei tassi a scontare possibili aumenti più avanti nel 2026. L’inflazione potrebbe tornare a salire intorno o oltre il 3%. I responsabili politici probabilmente rimarranno cauti a causa della debole crescita economica. Gli Stati Uniti stanno considerando un piano per assicurare le navi commerciali che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz . Le imbarcazioni dovrebbero acquistare un’assicurazione tramite la Development Finance Corporation , potenzialmente in collaborazione con l’assicuratore privato Chubb , per qualificarsi all’escort della Marina statunitense.

stanno considerando un piano per assicurare le navi commerciali che transitano attraverso lo . Le imbarcazioni dovrebbero acquistare un’assicurazione tramite la , potenzialmente in collaborazione con l’assicuratore privato , per qualificarsi all’escort della Marina statunitense. Il prezzo del petrolio è in rialzo del 2,80% a 108 USD al barile, mentre l’oro scende dello 0,35% a 4.800 USD l’oncia.

Secondo alcune fonti, gli Stati Uniti stanno preparando un’operazione militare volta a garantire il controllo dello Stretto di Hormuz. Unità come l’ USS Tripoli potrebbero essere dispiegate nella regione, e le operazioni potrebbero durare diverse settimane. Il supporto potrebbe essere fornito dagli stati del Golfo e da Israele. Un intervento di questo tipo rappresenterebbe anche un’escalation significativa del conflitto.

potrebbero essere dispiegate nella regione, e le operazioni potrebbero durare diverse settimane. Il supporto potrebbe essere fornito dagli stati del Golfo e da Israele. Un intervento di questo tipo rappresenterebbe anche un’escalation significativa del conflitto. Le tensioni diplomatiche in Medio Oriente si sono chiaramente deteriorate: il Qatar ha espulso diplomatici iraniani, e l’ Arabia Saudita ha intensificato la sua retorica.

ha espulso diplomatici iraniani, e l’ ha intensificato la sua retorica. I mercati azionari asiatici sono in forte calo, con il Nikkei giapponese che perde oltre il 3,0% dopo una sessione debole a Wall Street. Gli indici cinesi registrano perdite tra l’1,50% e il 2,00%. Il sentiment resta fragile in un contesto di tensioni geopolitiche in aumento.

che perde oltre il 3,0% dopo una sessione debole a Wall Street. Gli indici cinesi registrano perdite tra l’1,50% e il 2,00%. Il sentiment resta fragile in un contesto di tensioni geopolitiche in aumento. I dati sul mercato del lavoro in Australia hanno mostrato una forte crescita dell’occupazione, ma un aumento della disoccupazione al 4,3%. Nonostante i dati misti, la posizione della Reserve Bank of Australia (RBA) rimane restrittiva. La banca centrale è concentrata sui rischi inflazionistici derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia. Il mercato continua a prevedere ulteriori rialzi dei tassi.

hanno mostrato una forte crescita dell’occupazione, ma un aumento della disoccupazione al 4,3%. Nonostante i dati misti, la posizione della rimane restrittiva. La banca centrale è concentrata sui rischi inflazionistici derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia. Il mercato continua a prevedere ulteriori rialzi dei tassi. La RBA ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente potrebbe provocare uno shock globale significativo. I rischi principali segnalati includono un forte sell-off degli asset, un aumento dell’inflazione e pressioni sulle finanze pubbliche.

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