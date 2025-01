Notizie del mattino (20.01.2025)

Gli indici azionari della regione Asia-Pacifico stanno scambiando con un sentiment migliorato all'inizio della nuova settimana. Gli indici cinesi sono in rialzo di circa lo 0,90-1,00%. Anche il mercato azionario in Giappone registra guadagni, con l'indice JP225 in aumento dello 0,35% a 38.880 punti. L'indice SG20cash di Singapore è in rialzo dello 0,05%, mentre l'indice AU200cash australiano rimane sostanzialmente invariato.

I contratti futures sugli indici europei indicano un'apertura mista per la sessione cash. L'indice DAX tedesco è in rialzo dello 0,05%, mantenendosi sopra i 21.000 punti, l'indice UK100 è in calo dello 0,15% e l'indice EU50 ha guadagnato lo 0,08%.

Negli Stati Uniti, i mercati azionari rimarranno chiusi oggi a causa della festività federale del Martin Luther King Jr.

L'evento più significativo della giornata è, naturalmente, l'insediamento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, previsto per le 17:00 GMT (12:00 ET).

Nel mercato valutario, il dollaro è il peggior performer nella prima parte della giornata. L'indice USDIDX è in calo dello 0,25%, scambiando a 108.9000 punti, mentre l'EURUSD è in rialzo dello 0,27%.

Durante il fine settimana abbiamo assistito a una situazione senza precedenti. Venerdì sera, Donald Trump ha annunciato inaspettatamente il lancio del suo memecoin, Official Trump, che ha raggiunto una valutazione completamente diluita (FDV) di 75 miliardi di dollari entro 48 ore. Attualmente, solo il 20% dei token è in circolazione, una situazione insolita per i memecoin. Il restante 80% è detenuto da società associate a Trump e sarà gradualmente rilasciato sul mercato nei prossimi tre anni.

Il lancio di Official Trump ha drenato liquidità da altre criptovalute, causando perdite a doppia cifra tra gli altcoin nel corso del fine settimana. Anche Bitcoin ha registrato perdite minori.

Un beneficiario indiretto di questo sviluppo è stato Solana, poiché Trump ha scelto questa blockchain per il suo memecoin. In due giorni, Solana ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) di 295 dollari per token, guadagnando quasi il 50% in 48 ore.

Al contrario, Ethereum si è rivelato il maggiore perdente, subendo un deflusso di capitali ancora maggiore. Tuttavia, la situazione è cambiata dopo che sono emerse notizie secondo cui le società controllate dalla famiglia Trump hanno iniziato ad acquistare aggressivamente Ethereum domenica pomeriggio, continuando per tutta la giornata.

La situazione è senza precedenti e potrebbe comportare molte conseguenze imprevedibili per il mercato delle criptovalute, non necessariamente positive. Seguendo l'esempio della famiglia Trump, molte figure popolari potrebbero avere idee simili e iniziare a offrire i propri memecoin personali. Inoltre, incoraggiando pubblicamente gli acquisti sulle loro piattaforme social, come hanno fatto Trump e Melania, si potrebbe assistere a una significativa diluizione del capitale e a uno spostamento dei fondi dai progetti utility verso i memecoin.

La fiducia degli investitori è stata definitivamente scossa da un annuncio di Melania Trump, moglie di Donald Trump, riguardante il lancio di un altro memecoin, Melania Meme, domenica sera. Il mercato ha subito un ulteriore giro di cali bruschi. Questa volta, molti investitori hanno visto le azioni della famiglia Trump come un abuso della loro influenza.

