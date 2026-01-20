Notizie del mattino (20.01.2026)

I future sugli indici USA stanno ampliando le perdite di ieri, con US100, US500 e US30 in calo di circa lo 0,5%. Prima dell’apertura del mercato cash, US Bancorp e 3M pubblicheranno i risultati. Dopo la chiusura, l’attenzione principale sarà su Netflix , le cui azioni sono in calo di oltre il 6% da inizio anno e scambiano a quasi il 30% sotto i massimi storici. Sono attesi ai conti anche Interactive Brokers e United Airlines .

I Treasury USA sono scesi, in linea con una più ampia vendita globale di obbligazioni. Gli investitori sono diventati più cauti sugli asset statunitensi con la ripresa delle contrattazioni negli USA dopo la pausa di lunedì. La principale fonte di ansia dei mercati sono le minacce di dazi di Donald Trump , incluse le dichiarazioni legate alla Groenlandia, che hanno riacceso i timori di un’escalation delle tensioni commerciali e messo alla prova la fiducia dopo il precedente rally guidato dall’AI. Fitch Ratings ha avvertito che la questione Groenlandia aumenta il rischio geopolitico in Europa.

ha mantenuto i tassi d’interesse invariati al 3,5%. Le scadenze più lunghe hanno registrato i movimenti maggiori. Il rendimento del Treasury USA a 30 anni è salito di circa 4 punti base al 4,88%, segnalando prezzi obbligazionari più bassi. L’indice del dollaro è sceso al minimo delle ultime due settimane, rafforzando il deterioramento del sentiment verso gli asset statunitensi.

Il petrolio arretra leggermente, mentre i future sul gas naturale USA Henry Hub (NATGAS) estendono il rally, in rialzo di oltre il 3% oggi.

