Notizie del mattino (20.02.2026)

Il petrolio ha raggiunto i massimi degli ultimi sei mesi e le azioni globali sono finite sotto pressione, poiché l’aumento delle tensioni legate all’Iran ha indebolito l’appetito per il rischio. Il Brent è salito dello 0,5% a 72 dollari al barile dopo che Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha al massimo 15 giorni per raggiungere un accordo sul nucleare e che gli Stati Uniti hanno dispiegato ulteriori forze dei Marines in Medio Oriente. Il guadagno settimanale del petrolio supera ora il 6%.

Oltre alla geopolitica, gli investitori si concentreranno sulle pubblicazioni statunitensi di venerdì relative all’attività economica e all’inflazione PCE. L’attenzione è aumentata dopo che i verbali dell’ultima riunione della Fed hanno confermato le persistenti preoccupazioni dei responsabili politici riguardo alle pressioni sui prezzi. Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha fissato venerdì come ulteriore giornata per la pubblicazione di decisioni relative alle misure tariffarie, e i mercati globali attendono un pronunciamento su questo fronte.

Sui mercati azionari asiatici ha prevalso la cautela: l’indice MSCI Asia ha perso lo 0,4%, in linea con i ribassi registrati a Wall Street. Allo stesso tempo, i future sugli indici azionari statunitensi ed europei salgono di circa lo 0,3%, suggerendo una certa stabilizzazione del sentiment dopo la prima ondata di avversione al rischio.

La Corea del Sud continua a distinguersi a livello globale: il mercato azionario locale è in rialzo del 2%, rafforzando la sua posizione di miglior mercato azionario al mondo da inizio anno. I guadagni sono trainati in modo costante da Samsung e SK Hynix, che beneficiano del rinnovato irrigidimento dell’offerta nel mercato dei chip di memoria.

Il dollaro statunitense si avvia a registrare la migliore settimana degli ultimi quattro mesi, mentre i mercati continuano a ridimensionare le aspettative di futuri tagli dei tassi da parte della Fed. La domanda di beni rifugio resta un fattore chiave di sostegno per il biglietto verde in un contesto di rischio geopolitico elevato, mentre l’aumento dei prezzi del petrolio accresce il rischio di un ritorno delle pressioni inflazionistiche e di una pausa prolungata da parte della Fed.

Donald Trump ha annunciato di aver “incaricato il Segretario alla Guerra e gli altri Dipartimenti e Agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi ad alieni e vita extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (UAP) e oggetti volanti non identificati (UFO)”.

PETROLIO (grafico, D1)

Il petrolio ha reagito due volte al supporto nell’area 58–60 dollari al barile ed è ora in rialzo di circa il 20% rispetto a quei minimi. In precedenza, dopo aver superato la media mobile esponenziale EMA200, i prezzi erano saliti a dicembre 2024 e nuovamente a giugno 2025. Tuttavia, in entrambe le occasioni i rialzi si sono poi esauriti, con i venditori che hanno ripreso il controllo del mercato.