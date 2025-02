Notizie del mattino (21.02.2025)

I mercati asiatici hanno registrato andamenti contrastanti con un tono cauto, poiché le preoccupazioni sui dazi commerciali statunitensi e i tassi d’interesse elevati hanno pesato sul sentiment. L’Hang Seng è balzato di oltre il 3%, trainato dai titoli tecnologici, mentre i mercati giapponesi sono rimasti piatti e gli indici della Cina continentale hanno mostrato una performance contenuta.

Le azioni di Alibaba Group a Hong Kong sono salite dell’8,5% dopo solidi risultati trimestrali di dicembre, innescando un più ampio rally dei titoli tecnologici cinesi. La divisione cloud dell’azienda ha registrato una forte crescita grazie alle iniziative legate all’intelligenza artificiale, mentre la conferma di una partnership con Apple per funzionalità AI sugli iPhone cinesi ha ulteriormente sostenuto il sentiment. Inoltre, la notizia della partecipazione di Ryan Cohen per 1 miliardo di dollari ha dato ulteriore supporto al titolo.

L’inflazione giapponese è accelerata a gennaio, con l’indice core CPI in aumento del 3,2% su base annua, superando le aspettative del 3,1%. L’inflazione complessiva è salita al 4,0%, trainata dall’aumento dei prezzi alimentari, inclusa una quasi triplicazione del costo del cavolo. I dati hanno rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della BOJ, anche se i rendimenti obbligazionari giapponesi sono diminuiti dopo che il governatore Ueda ha promesso di affrontare i movimenti anomali del mercato.

Moody’s ha declassato il rating creditizio di Nissan Motor a livello “spazzatura” (da Baa3 a Ba1), citando prospettive deboli e sfide di ristrutturazione. Separatamente, sono emerse notizie su un gruppo giapponese di alto livello che avrebbe proposto a Tesla di investire in Nissan dopo il fallimento dei colloqui di fusione con Honda, potenzialmente sfruttando gli impianti inutilizzati di Nissan negli Stati Uniti in risposta alle minacce tariffarie.

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati, con il Brent a 76,45 dollari e il WTI a 72,44 dollari, avviandosi verso i maggiori guadagni settimanali dall’inizio di gennaio. JPMorgan ha osservato che la domanda globale di petrolio ha raggiunto in media 103,4 milioni di barili al giorno fino a metà febbraio, mentre le interruzioni dell’offerta sono persistite con il gasdotto del Caspio che ha registrato una riduzione dei flussi del 30-40% a seguito di un attacco di droni ucraini.

Il Commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, ha annunciato piani per aumentare le importazioni di gas dagli Stati Uniti e da altre fonti per sostituire le forniture russe, accelerando al contempo l’espansione delle energie rinnovabili. La mossa arriva mentre i prezzi del gas in Europa hanno raggiunto i massimi degli ultimi due anni e in un contesto di pressione legata alle minacce tariffarie di Trump.

L’oro è sceso dai massimi storici, ma è rimasto sulla buona strada per l’ottavo guadagno settimanale consecutivo, sostenuto dalle preoccupazioni sulla guerra commerciale e dalla debolezza del dollaro. L’oro spot è stato scambiato a 2.925,06 dollari mentre i futures si sono attestati a 2.941,49 dollari, con un guadagno settimanale di circa l’1,6%.

L’euro è rimasto stabile a 1,049 dollari in attesa delle elezioni tedesche di domenica, dopo il crollo della coalizione del Cancelliere Scholz. I mercati attendono i dati PMI di febbraio per l’Eurozona, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che potrebbero mostrare i primi impatti delle minacce tariffarie di Trump sull’attività economica.

Il rame si è avviato verso perdite settimanali nonostante il recente entusiasmo legato all’intelligenza artificiale, con i futures LME a 9.522,80 dollari per tonnellata e quelli di marzo a 4,5750 dollari per libbra, entrambi in calo di circa l’1,9% per la settimana a causa del rallentamento del rally cinese.

Lo yen giapponese si è indebolito a 150,35 per dollaro nonostante i forti dati sull’inflazione, poiché le autorità hanno cercato di smorzare le aspettative di un inasprimento aggressivo della BOJ. Il ministro delle Finanze Kato ha avvertito dell’impatto dell’aumento dei rendimenti obbligazionari sulla spesa pubblica, raffreddando la speculazione del mercato su imminenti aumenti dei tassi.

