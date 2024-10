Notizie del mattino (21.10.2024)

Stiamo iniziando una nuova settimana di trading sui mercati finanziari internazionali. Ricordiamo che la sessione di venerdì ha visto significativi rialzi nei metalli preziosi (oro e argento), che hanno raggiunto i loro massimi storici o pluriennali. Inoltre, il Bitcoin ha superato i 67.000 dollari, aprendo la strada a un possibile test delle resistenze psicologicamente rilevanti vicino ai 70.000 dollari.

In entrambe le categorie di strumenti, i movimenti osservati si stanno estendendo oggi, con l'oro che guadagna lo 0,3%, l'argento oltre l'1% e il Bitcoin lo 0,5%.

In Asia, il tema principale di oggi è la decisione della PBoC (Banca Popolare Cinese) di ridurre i tassi di interesse annuali e quinquennali. Tuttavia, la decisione era già stata annunciata in precedenza dai funzionari cinesi, quindi la reazione dei mercati oggi è minima. Gli indici della Cina continentale guadagnano quasi l'1%, mentre l'indice Hang Seng perde lo 0,7%.

Allo stesso tempo, i futures indicano un'apertura in ribasso per le sessioni di oggi in Europa e negli Stati Uniti. Sul mercato FX, stiamo assistendo principalmente a consistenti guadagni dello yen giapponese, mentre il dollaro canadese e la sterlina britannica, tra gli altri, sono sotto pressione.

UBS ha aumentato le sue previsioni di crescita del PIL reale della Cina per il 2024 al 4,8% (dal 4,6%).

Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di non essere scoraggiato dai suoi obiettivi di guerra, dopo un attacco segnalato con droni alla sua residenza privata. Il prezzo del petrolio Brent sta guadagnando quasi lo 0,2% oggi.

Il calendario macro per la sessione odierna è relativamente vuoto. Lunedì parleranno diversi rappresentanti della Federal Reserve, tra cui Logan, Kashkari, Schmidt e Daly. In Europa, invece, gli investitori apprenderanno i dati sul PPI dalla Germania e i dati sul mercato del lavoro polacco nella mattinata.

Heatmap che mostra la volatilità delle singole coppie di valute al momento. Fonte: xStation.

