Notizie del mattino (21.11.2024)

I futures sugli indici statunitensi vengono scambiati con sentimenti misti; le azioni di Nvidia hanno perso il 2,5% nel trading after-hours a Wall Street, senza però influenzare significativamente i principali benchmark. Attualmente, l’US500, l’US100 e l’US30 registrano lievi perdite comprese tra lo 0,1% e lo 0,3%. Bernstein ha aumentato la raccomandazione su Nvidia dopo il rapporto trimestrale, portandola a $175 da $155, mentre J.P. Morgan l'ha elevata da $150 a $170 per azione.

Nvidia ha presentato un eccellente rapporto per il terzo trimestre, ma gli investitori hanno notato che le previsioni per il trimestre in corso indicano una crescita dei ricavi del 7% su base trimestrale, il tasso di crescita più modesto dal gennaio 2023. Nvidia ha riportato $35,1 miliardi di ricavi rispetto ai $32,8 miliardi previsti e $0,78 di utili per azione, contro i $0,74 previsti. L'azienda ha segnalato che la produzione di AI Blackwell aumenterà a partire da questo trimestre e crescerà ulteriormente nel prossimo anno. Nvidia ritiene che la domanda continuerà a superare l'offerta attuale e si aspetta che questa situazione non cambi per almeno qualche trimestre. Il CEO Jensen Huang ha commentato che Nvidia non rileva più problemi di surriscaldamento con le GPU Blackwell.

Il dollaro oggi è stabile, con i rendimenti dei titoli a 10 anni al 4,4%. Collins della Fed ha comunicato che un’ulteriore normalizzazione della politica monetaria resta lo scenario di base, ma non è una conclusione scontata; ha sottolineato che la tempistica dei tagli rimane incerta e che un rallentamento dell’allentamento monetario potrebbe causare problemi al mercato del lavoro.

I contratti sugli indici europei indicano un’apertura leggermente al ribasso in Europa. Durante la sessione asiatica, l’umore è stato misto e attualmente quasi tutti i contratti sugli indici asiatici sono in calo. Il Financial Times riporta che i gestori di fondi cinesi hanno ridotto i flussi verso le azioni statunitensi in previsione di una possibile nuova amministrazione alla Casa Bianca.

Ueda, della Bank of Japan, non ha commentato oggi sulla politica monetaria del Giappone, ma ha dichiarato che la BoJ analizzerà dati rilevanti prima della decisione di dicembre e che l’esito di questa analisi è ancora difficile da prevedere. Il cambio USD/JPY perde lo 0,2% oggi.

Il petrolio è in leggero rialzo, con gli ultimi dati dell’EIA che mostrano un aumento per la terza settimana consecutiva delle scorte statunitensi. Il gas naturale (NATGAS) guadagna un altro 3%, grazie a previsioni meteo aggiornate che suggeriscono un calo delle temperature negli Stati Uniti e l’arrivo di condizioni invernali rigide in molti stati. Le materie prime agricole sono stabili, con lievi rialzi per cotone e grano.

Bitcoin guadagna oltre il 3% oggi e raggiunge un nuovo massimo storico di $97.500. Altre criptovalute sono in lieve rialzo, mentre l'attenzione degli investitori è concentrata sul BTC.

Il governo degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia (DoJ) hanno ufficialmente richiesto la separazione del browser Chrome di Google nell'ambito di una causa legale. Inoltre, si prevede che il DoJ cercherà di vietare a Google di investire o acquisire altre aziende nel settore dei motori di ricerca, dei prodotti di intelligenza artificiale basati su query e delle nuove tecnologie pubblicitarie.

Il Dipartimento di Giustizia punta anche a porre fine ai pagamenti multimiliardari di Google ad Apple, che consentono ad Apple di mantenere Google come motore di ricerca predefinito sui propri dispositivi.

