Notizie del mattino (22.09.2025)

I mercati azionari asiatici sono relativamente tonici questa mattina, con la maggior parte degli indici che si mantiene stabile dopo che le borse statunitensi hanno proseguito il loro rally di venerdì. Il Nikkei 225 è in rialzo dell’1,2% oggi, il China A50 dello 0,66% e il KOSPI dello 0,52%.

I legislatori statunitensi hanno tempo fino al 30 settembre per approvare una legge di finanziamento ed evitare la chiusura del governo.

Anche sul fronte geopolitico c’è molta attività. L’Estonia ha invocato l’Articolo 4 della NATO dopo che tre caccia russi MiG-31 sono entrati nel suo spazio aereo venerdì, mentre la Germania ha fatto decollare i propri caccia per intercettare un velivolo russo sul Mar Baltico durante il fine settimana.

Lo yen è tra le valute con le peggiori performance questa mattina, poiché l’equilibrio dei rischi si è spostato dalle sorprese relativamente “hawkish” sulla recente decisione della BoJ alle preoccupazioni riguardo alle elezioni presidenziali in Giappone. Il cambio USD/JPY ha superato quota 148,35. Allo stesso tempo, le valute antipodi e il dollaro statunitense registrano i maggiori rialzi.

Il sentiment positivo su valute come l’AUD è dovuto principalmente ai commenti di tono restrittivo della Governatrice Bullock, che ha avvertito che le prospettive economiche restano incerte e che potrebbe esserci un eccesso di domanda nell’economia, alimentato da dati sul mercato del lavoro migliori del previsto.

L’agenzia di rating Moody’s ha confermato il rating del credito della Polonia a livello invariato di A2/P-1 per le passività a lungo e breve termine, rispettivamente, ma ha modificato l’outlook da stabile a negativo.

La decisione di cambiare l’outlook a negativo riflette prospettive peggiori per gli indicatori fiscali e per il debito pubblico rispetto alle attese precedenti. L’agenzia prevede inoltre deficit di bilancio significativamente più elevati per il settore delle amministrazioni pubbliche e un ritardo nel processo di graduale consolidamento fiscale. Il rischio deriva principalmente dallo stallo tra governo e presidente, nonché dalla probabilità di un aumento della spesa pubblica in vista delle elezioni parlamentari del 2027 e oltre.

In Cina, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento per il quarto mese consecutivo, lasciando il tasso base a un anno al 3,0% e quello a cinque anni al 3,5%.

Sul mercato delle materie prime, si registrano aumenti significativi dei prezzi dell’ARGENTO (+1,5%) e del PETROLIO WTI (+0,77%). Al contempo, il GAS NATURALE non mostra una direzione di scambio particolare. L’ORO è in rialzo dello 0,35% oggi.

