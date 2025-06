Notizie del mattino (23/06/2025)

L'argomento principale del fine settimana, e quindi anche dell'inizio della sessione di lunedì, è l’attacco degli Stati Uniti agli impianti nucleari iraniani e le minacce dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz.

Sebbene queste informazioni abbiano inizialmente causato una notevole incertezza (con ribassi nei contratti futures sugli indici di Wall Street) e un forte balzo dei prezzi del petrolio, al momento tali movimenti sono stati quasi completamente annullati.

Le preoccupazioni riguardo alla chiusura dello Stretto di Hormuz, punto chiave per il commercio del petrolio, sembrano al momento poco probabili, poiché anche in caso di chiusura della parte dello stretto che rientra nelle acque territoriali iraniane, le spedizioni commerciali potrebbero avvenire attraverso le acque di Oman e Emirati Arabi Uniti, che con ogni probabilità verrebbero messe in sicurezza dalla flotta statunitense.

Tuttavia, persiste una forte incertezza per un’eventuale nuova escalation, motivo per cui gli investitori seguiranno con attenzione i commenti di Trump sulla questione. Il Presidente degli Stati Uniti incontrerà oggi il team per la sicurezza nazionale alle ore 13:00 (ora della costa orientale degli USA).

Attualmente, i futures sul petrolio WTI segnano un rialzo dell’1,05%, l’indice US100 è in calo dello 0,15% e i prezzi dell’oro sono in ribasso dello 0,25%. L’indice del dollaro è in crescita dello 0,22%.

EUR, AUD, NZD e GBP hanno anch’essi recuperato parte delle perdite precedenti, anche se le vendite più consistenti continuano a riguardare AUD e NZD.

Oltre alla geopolitica, l’altro tema centrale della sessione di lunedì sarà costituito dai dati PMI di giugno delle principali economie mondiali.

I dati preliminari dell’Australia relativi al PMI dei servizi e dell’industria sono stati rispettivamente di 51,3 (precedente 50,6) e 50,4 (precedente 49,4).

Anche in Giappone, il PMI composito flash è salito a 51,4 da 50,2, sostenuto dalla solida crescita dei servizi e della produzione industriale. Al momento della scrittura, il tasso USD/JPY è vicino ai massimi delle ultime cinque settimane.

