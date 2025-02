Notizie del mattino (24.02.2025)

I futures sugli indici statunitensi indicano guadagni intorno allo 0,1-0,2% all'apertura di oggi. Wall Street ha chiuso la scorsa settimana con una significativa correzione (S&P 500: -1,7%, Nasdaq: -2,2%, DJIA: -2,2%, Russell 2000: -3%) a seguito di dati PMI deboli, del peggioramento del sentiment dei consumatori e dell'aumento delle aspettative di inflazione secondo l'Università del Michigan.

Le elezioni del Bundestag in Germania sono state vinte dalla CDU/CSU cristiano-democratica (28,5%) guidata da Friedrich Merz. L'AfD di estrema destra, recentemente appoggiata da Elon Musk, si è classificata seconda (20,8%), mentre l'SPD, il partito dell'attuale cancelliere Olaf Scholz, è arrivato terzo. Anche i Verdi (11,6%) e il Partito della Sinistra (8,7%) hanno superato la soglia elettorale.

L'EURUSD è in rialzo dello 0,5% (1,0510) dopo la vittoria dei conservatori in Germania. Il dollaro statunitense si sta indebolendo contro quasi tutte le valute del G10 (Indice USD: -0,36%) a causa della forte domanda di euro. L'eccezione è lo yen giapponese, leggermente in calo dopo i recenti guadagni (USDJPY: -0,07%).

L'oro beneficia del dollaro più debole (+0,15% a 2.940 dollari l'oncia), anche l'argento è in territorio positivo (32,66 dollari l'oncia, +0,65%).

I mercati asiatici sono per lo più in calo, principalmente a causa dell'attenuarsi dell'ottimismo nei titoli tecnologici dopo che Donald Trump ha firmato un memorandum (di rango inferiore rispetto a un ordine esecutivo) che limita gli investimenti cinesi nei settori strategici statunitensi (inclusi tecnologia, materie prime ed energia). Lo Shanghai SE Composite e l'HSCEI sono in calo rispettivamente dello 0,55% e dello 0,65%, mentre l'indice Kospi della Corea del Sud è anch'esso in rosso (-0,43%). La borsa giapponese è chiusa per la festa di compleanno dell'Imperatore.

I prezzi del petrolio Brent e WTI sono in calo rispettivamente dello 0,12% e dello 0,21%, poiché l'Iraq aumenta l'offerta, ricevendo circa 185.000 barili al giorno dalla regione semi-autonoma del Kurdistan. Anche il gas naturale (NATGAS) è in calo a causa delle previsioni di temperature più alte negli Stati Uniti (-5%).

Il Bitcoin si mantiene intorno a 95.800 (+0,04%), mentre l'Ethereum continua a calare dopo il furto di fondi di venerdì da ByBit (2.730, -2,75%).

Le vendite al dettaglio della Nuova Zelanda sono aumentate nel quarto trimestre del 2024 oltre le aspettative (+0,9%, previsione: +0,5%, precedente: -0,1%).

I principali dati macroeconomici in uscita oggi includono la lettura finale dell'inflazione al consumo (HICP) per l'Eurozona e l'indagine IFO tedesca.

