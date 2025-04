Notizie del mattino (24.04.2025)

Wall Street ha chiuso in rialzo ieri, sostenuta da segnali di distensione nella guerra commerciale (Nasdaq: +2,5%, S&P500: +1,7%, DJIA: +1,1%, Russell 2000: +1,5%).

I guadagni si sono attenuati verso la fine della seduta, poiché l'entusiasmo è stato smorzato dai commenti dell'amministrazione repubblicana. Il Segretario al Tesoro, S. Bessent, ha dichiarato che “preparare un accordo commerciale completo con la Cina potrebbe richiedere 2-3 anni”.

Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti “non hanno bisogno di altre auto dal Canada”, e l'attuale tariffa del 25% potrebbe essere aumentata. Allo stesso tempo, il Presidente ha annunciato sui social media di essere “al lavoro su un accordo con il Canada”.

Nel primo trimestre, le vendite di IBM (IBM.US) sono aumentate dell’1% su base annua, raggiungendo i 14,5 miliardi di dollari, superando le stime. L’azienda ha confermato le previsioni per l’intero anno (crescita dei ricavi al 5%), ma il titolo è sceso di quasi il 7% nel trading after-hours a causa di timori legati ai dazi e ai tagli federali alla spesa.

Le comunicazioni contrastanti dalla Casa Bianca in tema di dazi stanno influenzando negativamente il sentiment nella regione Asia-Pacifico. Il calo più marcato si registra per l’indice cinese HSCEI (-1,3%), seguito dal Shanghai SE Composite (-0,1%) e dal Kospi sudcoreano (-0,15%). Al contrario, il Nikkei 225 giapponese (+0,47%) e l’S&P/ASX 200 australiano (+0,75%) sono in territorio positivo.

I guadagni a Tokyo sono supportati dalle dichiarazioni di Bessent di ieri, secondo cui il tasso di cambio dello yen non fa parte dei negoziati commerciali con il Giappone. Negli anni scorsi, Trump aveva criticato il “vantaggio competitivo” del Giappone dovuto a uno yen debole durante il periodo di tassi d’interesse negativi.

Tra i maggiori rialzi figurano i produttori di auto (Toyota: +3,2%) e Nintendo (+5,15%), dopo che quest’ultima ha ricevuto un numero record di 2,2 milioni di richieste in Giappone per una lotteria volta all’acquisto della prossima console Switch 2.

L’indice PPI del Giappone è sceso a marzo al 3,1% (previsione: 3%, dato precedente: 3,2% rivisto).

In Nuova Zelanda, la fiducia dei consumatori è aumentata del 5,5% su base annua ad aprile (dato precedente: -3,5% YoY).

Sul mercato valutario, i maggiori rialzi si registrano per lo yen giapponese (USDJPY: -0,48%), il franco svizzero (USDCHF: -0,3%) e l’euro (EURUSD: +0,25% a 1,1343). Anche il dollaro canadese è in rialzo nonostante i segnali di possibili aumenti delle tariffe sulle auto (USDCAD: -0,1%). L’unica valuta del G10 in calo rispetto al dollaro è il dollaro australiano (AUDUSD: -0,1%).

L’oro sta rapidamente recuperando dopo due giorni di cali (+1,1% a 3.325 dollari l’oncia), mentre l’argento perde lo 0,4% a 33,44 dollari l’oncia.

Il petrolio Brent e WTI è stabile dopo le vendite di ieri, con un rialzo simbolico dello 0,15%. Il gas naturale (NATGAS) è in calo di quasi l’1%.

Le principali criptovalute sono in fase di correzione: Bitcoin perde l’1,05% a 99.696 dollari, ed Ethereum scende dell’1,4% a 1.770 dollari. In calo anche i token futures di Trump (-16%), Chainlink (-3%), Dogecoin (-2,5%), Solana (-1,6%) e Ripple (-1,5%).

I dati principali da monitorare oggi includono l’indice Ifo della Germania, gli ordini di beni durevoli e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.