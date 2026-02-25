Notizie del mattino (25.02.2026)

La propensione al rischio sta tornando: il rimbalzo dei titoli tecnologici che ha sostenuto gli indici di Wall Street si è esteso all’Asia, mentre si sono attenuati i timori sull’impatto “dirompente” dell’IA sull’economia e sulle imprese dopo settimane di turbolenze. Anche l’Iran ha dichiarato di essere pronto a fare tutte le concessioni necessarie agli Stati Uniti per raggiungere la pace, contribuendo a calmare i mercati preoccupati per una possibile guerra e per uno shock petrolifero.

Asia su nuovi massimi: l’indice azionario asiatico di MSCI è salito dell’1,5% segnando un nuovo record, mentre Corea del Sud e Taiwan — spesso considerati barometri del ciclo di investimenti nell’IA — hanno anch’essi toccato nuovi massimi.

La tecnologia guida con un catalizzatore chiave in arrivo: la migliore performance dei titoli software, precedentemente penalizzati, ha migliorato il sentiment negli Stati Uniti, mentre i mercati attendono gli utili di Nvidia di oggi — un test cruciale per la narrativa sull’IA. Anche l’Europa si preparava a un’apertura più solida; i futures sugli indici statunitensi, incluso l’US100, registrano oggi lievi rialzi.

Dollaro più debole, valute asiatiche più forti: il dollaro USA ha perso fino allo 0,2%, sostenendo lo yuan e portando le valute asiatiche ai massimi degli ultimi 16 mesi.

I futures USA restituiscono parte del movimento: i contratti sugli indici azionari statunitensi hanno ceduto gran parte dei guadagni iniziali dopo il discorso sullo Stato dell’Unione di Trump, segnalando un atteggiamento più cauto verso il rischio dopo l’impulso della sessione cash.

Tassi stabili: il rendimento del Treasury USA a 10 anni si è attestato intorno al 4,04% (circa +1 punto base), suggerendo l’assenza di una chiara fuga verso beni rifugio.

Volatilità dello yen sui segnali della BoJ: le oscillazioni dello JPY seguono la nomina di due accademici “reflazionisti” nel consiglio di politica monetaria della Bank of Japan, alimentando le speculazioni su un possibile approccio prudente del governo verso rialzi dei tassi nel breve termine.

Metalli preziosi restano solidi: oro e argento sono in rialzo, estendendo la loro forza relativa quest’anno insieme alle azioni.

Crypto si stabilizza: il Bitcoin restituisce parte dei guadagni precedenti ma si mantiene intorno all’area dei 65.000 dollari.

PayPal rimbalza su speculazioni di acquisizione: il gigante dei pagamenti Stripe starebbe valutando l’acquisizione di tutte le attività di PayPal, secondo fonti, facendo salire il titolo di quasi il 7% sulla notizia.

Crescita dei semiconduttori in Cina: la Cina punta ad aumentare la produzione di chip relativamente avanzati a 100.000 wafer entro 1-2 anni, secondo quanto riportato dal Nikkei citando due fonti a conoscenza della questione.

Anthropic introduce cinque nuovi plugin proprietari per Claude: l’azienda afferma che i clienti possono personalizzare i plugin per adattare Claude a flussi di lavoro specifici; ora Claude funziona anche con Microsoft Excel e PowerPoint, ampliando i casi d’uso di produttività aziendale. US100 (timeframe H1)

Dall’ultimo impulso ribassista, il contratto Nasdaq 100 si è mosso sopra la media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA200, linea rossa) sette volte — e ogni volta non è riuscito a mantenere il breakout, invertendo al ribasso. L’attuale rimbalzo offre la speranza di una rottura più duratura sopra questo livello di resistenza, potenzialmente aprendo la strada a un movimento correttivo verso l’area dei 25.500 punti. Fonte: xStation5

