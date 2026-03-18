Cosa aspettarsi dalla Fed oggi

Stasera la Fed, molto probabilmente lascia i tassi fermi, il focus é sull'inflazione futura e sugli ultimi dati sulla disoccupazione. Nel frattempo i mercati sono molto tecnici e attuanio un rimbalzo classico delle situazioni ad alta volatilitá.

FED, cosa aspettarsi da Powell

Le stime prevedono tassi fermi, questo é dovuto all'aumento del prezzo del petrolio che di fatto alimenta i timori relativi ad un aumento dell'inflazione. Lasciati quindi i tassi fermi, i mercati si concentreranno principalmente su due fattori: le proiezioni economiche e il discorso di Powell. Sulle proiezioni economiche non possiamo assolutamente fare pronostici, sul discorso di Powell possiamo ipotizzare cosa potremmo aspettarci. Il rialzo dell'inflazione é al momento un'ipotesi, pertanto Powell potrebbe affermare che la Fed sta monitorando la situazione e che é pronta ad agire qualora dovessimo vedere un forte rialzo dei prezzi, in linea con il suo mandato. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'unica vera novitá riguarda i disastrosi nonfarm payrolls che potrebbero essere oggetto di domande da parte della stampa, cosí come gli effetti un probabile ritorno dell'inflazione sul consumatore americano. In sostanza, Powell potrebbe rimanere cauto sull'inflazione e pronto ad agire qualora dovessimo vedere dei rialzi forti della stessa (che al momento non possiamo ipotizzare), mentre sul mercato del lavoro potrebbe ancora temporeggiare come ha fatto fino ad ora. Tassi fermi e tutto rimandato alla prossima e ultima riunione di Powell.

Dollaro di nuovo venduto. UsdJpy comanda

Finalmente vediamo una reazione di UsdJpy, cambio che potrebbe reagire anche nella giornata di domani quando ci sará il meeting della Bank of Japan, nella nottata tra oggi e domani. Reagisce bene anche EurUsd e GbpUsd che ritornano a salire. Ovviamente questo movimento di breve ha bisogno di giorni per essere confermato, in ogni caso la reazione dello yen é da manuale: un dollaro troppo forte é un problema per tutti, soprattutto ora che i prezzi del petrolio sono aumentati su scala globale. Inoltre ricordiamo che un dollaro troppo forte non conviene agli Usa, un debito enorme con un dollaro forte é un problema stesso per gli Usa. Per il momento la situazione é comunque interessante dal punto di vista tecnico, attendiamo conferme dal cambio UsdJpy.

Mercato Azionaro, un rimbalzo tecnico

Sui mercati assistiamo ad un rimbalzo tecnico che di fatto é in piena linea con quanto vediamo sulla volatilitá. In pratica, con mercati ad alta volatilitá queste fasi sono del tutto normali e fisiologiche e potrebbero portare ad una lettura sbagliata del mercato, ossia interpretare un rimbalzo tecnico (anche forte) come un segnale definitivo di inversione. Per la giornata di oggi i mercati rimarranno tecnici e probabilmente fino a stasera potremmo non vedere novitá eclatanti dal punto di vista della direzionalitá.