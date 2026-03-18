Cosa aspettarsi dalla Fed oggi

- Attesa per le parole di Powell di questa sera. Focus Inflazione
- UsdJpy comanda il Forex e il dollaro viene venduto
- Rimbalzo tecnico dei mercati
- Attesa per le parole di Powell di questa sera. Focus Inflazione
- UsdJpy comanda il Forex e il dollaro viene venduto
- Rimbalzo tecnico dei mercati
Stasera la Fed, molto probabilmente lascia i tassi fermi, il focus é sull'inflazione futura e sugli ultimi dati sulla disoccupazione. Nel frattempo i mercati sono molto tecnici e attuanio un rimbalzo classico delle situazioni ad alta volatilitá.
FED, cosa aspettarsi da Powell
Le stime prevedono tassi fermi, questo é dovuto all'aumento del prezzo del petrolio che di fatto alimenta i timori relativi ad un aumento dell'inflazione. Lasciati quindi i tassi fermi, i mercati si concentreranno principalmente su due fattori: le proiezioni economiche e il discorso di Powell. Sulle proiezioni economiche non possiamo assolutamente fare pronostici, sul discorso di Powell possiamo ipotizzare cosa potremmo aspettarci. Il rialzo dell'inflazione é al momento un'ipotesi, pertanto Powell potrebbe affermare che la Fed sta monitorando la situazione e che é pronta ad agire qualora dovessimo vedere un forte rialzo dei prezzi, in linea con il suo mandato. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'unica vera novitá riguarda i disastrosi nonfarm payrolls che potrebbero essere oggetto di domande da parte della stampa, cosí come gli effetti un probabile ritorno dell'inflazione sul consumatore americano. In sostanza, Powell potrebbe rimanere cauto sull'inflazione e pronto ad agire qualora dovessimo vedere dei rialzi forti della stessa (che al momento non possiamo ipotizzare), mentre sul mercato del lavoro potrebbe ancora temporeggiare come ha fatto fino ad ora. Tassi fermi e tutto rimandato alla prossima e ultima riunione di Powell.
Dollaro di nuovo venduto. UsdJpy comanda
Finalmente vediamo una reazione di UsdJpy, cambio che potrebbe reagire anche nella giornata di domani quando ci sará il meeting della Bank of Japan, nella nottata tra oggi e domani. Reagisce bene anche EurUsd e GbpUsd che ritornano a salire. Ovviamente questo movimento di breve ha bisogno di giorni per essere confermato, in ogni caso la reazione dello yen é da manuale: un dollaro troppo forte é un problema per tutti, soprattutto ora che i prezzi del petrolio sono aumentati su scala globale. Inoltre ricordiamo che un dollaro troppo forte non conviene agli Usa, un debito enorme con un dollaro forte é un problema stesso per gli Usa. Per il momento la situazione é comunque interessante dal punto di vista tecnico, attendiamo conferme dal cambio UsdJpy.
Mercato Azionaro, un rimbalzo tecnico
Sui mercati assistiamo ad un rimbalzo tecnico che di fatto é in piena linea con quanto vediamo sulla volatilitá. In pratica, con mercati ad alta volatilitá queste fasi sono del tutto normali e fisiologiche e potrebbero portare ad una lettura sbagliata del mercato, ossia interpretare un rimbalzo tecnico (anche forte) come un segnale definitivo di inversione. Per la giornata di oggi i mercati rimarranno tecnici e probabilmente fino a stasera potremmo non vedere novitá eclatanti dal punto di vista della direzionalitá.
Grafico del giorno: EUR/USD sotto pressione a causa della Fed, della situazione nel Golfo Persico e dell'inflazione
Notizie del mattino: i mercati scommettono su una rapida fine del conflitto (20.03.2026)
Dollaro Venduto
Live Osservatorio del Trading
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.