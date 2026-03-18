Notizie del mattino (18.03.2026): Gli indici supportano il calo del petrolio 📈US100 guadagna lo 0,7%

I mercati azionari globali stanno estendendo il loro rimbalzo per la terza sessione consecutiva in vista della decisione odierna della Federal Reserve (19:00, con Jerome Powell previsto in conferenza alle 19:30). I futures sugli indici statunitensi ed europei sono anch’essi in rialzo di circa lo 0,5%, indicando la possibilità di ulteriori guadagni all’apertura dei mercati.

Il mercato non si aspetta variazioni dei tassi di interesse negli Stati Uniti e prezza livelli intorno al 3,75%, con un percorso mediano dei tassi più basso nel breve termine e leggermente più alto nel lungo periodo.

I mercati azionari sembrano per ora guardare oltre le attuali tensioni geopolitiche, anche se il conflitto che coinvolge l’Iran continua ad alimentare preoccupazioni su prezzi dell’energia e inflazione. I prezzi del petrolio sono diminuiti, mentre le azioni si sono generalmente mosse al rialzo, suggerendo una visione più costruttiva nel breve periodo da parte degli investitori.

L’MSCI All Country World Index, un benchmark molto seguito delle azioni globali, è salito dello 0,4%, segnando la sua serie di rialzi più lunga da quasi un mese.

I mercati asiatici hanno sovraperformato, salendo di circa il 2%, sostenuti dai forti progressi delle principali aziende tecnologiche come Samsung, che gli investitori considerano relativamente isolate dalle tensioni in Medio Oriente.

Nel complesso, il sentiment indica un cauto ottimismo piuttosto che una piena convinzione, mentre gli investitori valutano il miglioramento del momentum di mercato a fronte di un contesto geopolitico ancora irrisolto.

Allo stesso tempo, le operazioni militari nella regione proseguono. Gli Stati Uniti e Israele stanno conducendo ulteriori attacchi, con scarsa chiarezza su quando la campagna potrebbe concludersi. Israele ha riferito ieri di aver ucciso il capo della sicurezza iraniano, Ali Larijani, in un’operazione notturna, intensificando ulteriormente una situazione già tesa.

Anche Donald Trump ha segnalato una posizione più aggressiva, annunciando piani per espandere gli attacchi su Kharg Island — il principale hub di esportazione petrolifera dell’Iran — mentre gli Stati del Golfo continuano a subire attacchi con droni iraniani.

Nel mercato valutario, l’indice del dollaro USA è sceso dello 0,1%, con gli investitori che evitano di esporsi a un trend rialzista duraturo in attesa dell’annuncio della Fed.

I Treasury statunitensi si sono rafforzati, con il rendimento del titolo decennale in calo di 2 punti base al 4,18%, riflettendo una solida domanda per asset più sicuri.

I metalli preziosi sono stati leggermente più deboli, con l’oro in rialzo di poco più dello 0,1%. Tuttavia, il livello indicato di “sotto i 5.000 dollari l’oncia” appare incoerente con i prezzi tipici dell’oro, anche in periodi di stress geopolitico e rischi di stagflazione come quelli attuali. Grafici (US100, OIL) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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