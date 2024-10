Notizie del mattino (25.10.2024)

La sessione di ieri a Wall Street si è conclusa con guadagni per la maggior parte degli indici azionari. Il Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,76%, mentre l'S&P500 è salito dello 0,21%. Tuttavia, si sono registrate lievi perdite (-0,33%) per l'indice Dow Jones.

Oggi, diverse banche cinesi, tra cui l'Industrial and Commercial Bank of China e l'Agricultural Bank of China, hanno ridotto i tassi sui mutui, come già annunciato dalle autorità cinesi. Si prevede che i costi degli interessi per le famiglie caleranno di circa 150 miliardi di yuan (21,05 miliardi di dollari) all'anno.

A Tokyo, i prezzi al consumo "core" sono aumentati dell'1,8% su base annua (1,7% previsto, 2,0% precedente), scendendo per la prima volta in cinque mesi sotto l’obiettivo del 2% fissato dalla BoJ. Sebbene i dati di Tokyo non siano definitivi per l'intero Giappone, offrono un’indicazione ragionevole e vengono considerati un indicatore anticipatore. Tuttavia, oggi la coppia USD/JPY è sotto pressione ribassista, che spinge la coppia verso l'area dei 151,50.

È importante osservare le elezioni generali in Giappone previste per questo weekend, che potrebbero porre fine alla dominanza del Partito Liberal Democratico, al potere da oltre un decennio, costringendo il partito di governo a negoziare accordi di condivisione del potere.

L'attenzione degli investitori sarà focalizzata oggi sui dati IFO provenienti dalla Germania e sugli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Anche il dato sulle vendite al dettaglio in Canada merita attenzione.

Sul mercato valutario, la valuta più performante oggi è lo yen giapponese. Le valute antipodi, al contrario, sono sottoposte a una maggiore pressione ribassista.

I metalli preziosi stanno perdendo valore questa mattina. L'oro è in calo dello 0,3%, mentre l'argento perde lo 0,45%.

Il gas naturale guadagna lo 0,6% all'inizio dell'ultima sessione della settimana, mentre il petrolio WTI si mantiene vicino a $70,4 al barile.

Nel mercato delle criptovalute, assistiamo a cali di quasi l'1% per il Bitcoin, che scambia nella zona dei $67.500. Allo stesso tempo, Ethereum perde quasi il 2%.

Mappa termica della volatilità attualmente osservata nel mercato FX. Fonte: xStation.

