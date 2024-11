Notizie del mattino (25.11.2024)

Iniziamo una nuova settimana di negoziazioni nei mercati finanziari internazionali. La sessione asiatica ha portato guadagni superiori all'1,3% per il Nikkei giapponese e all'1,4% per il Kospi coreano. Tuttavia, i mercati cinesi sono oggi sotto pressione ribassista, con l'Hang Seng in calo dello 0,5% e gli indici della Cina continentale che perdono fino all'1%.

Il dollaro ha interrotto i recenti guadagni questa mattina, poiché i rendimenti obbligazionari sono scesi dopo la nomina di Scott Bessent, ex direttore del fondo di George Soros, a capo del Tesoro degli Stati Uniti. L'annuncio ha causato un crollo iniziale del dollaro durante le negoziazioni asiatiche, anche se i movimenti successivi sono stati più contenuti.

Nella sua prima intervista post-elettorale, Bessent ha dichiarato che la sua priorità sarà realizzare le promesse di Trump su tagli fiscali, dazi e riduzioni di spesa, oltre a mantenere il dollaro come valuta di riserva mondiale. Intanto, i futures sul DAX tedesco e sul Nasdaq statunitense sono attualmente in rialzo dello 0,5%.

La Cina ha mantenuto il tasso annuale MLF stabile per il secondo mese consecutivo, in attesa degli effetti delle sue misure di stimolo. Nel frattempo, il consiglio monetario ombra dell'NZIER raccomanda che la Reserve Bank of New Zealand riduca il tasso di interesse ufficiale di 50 punti base al 4,25% nella dichiarazione di politica monetaria di mercoledì.

Il rapporto odierno ha mostrato che le vendite al dettaglio in Nuova Zelanda sono ulteriormente diminuite nel terzo trimestre, con un calo dello 0,1% su base trimestrale. Tuttavia, la contrazione è stata meno grave rispetto al -1,2% del secondo trimestre e alle aspettative di -0,5%.

Questa mattina stiamo assistendo a un calo nei metalli preziosi: l'oro perde l'1,4% e l'argento l'1,7%. Nel mercato delle criptovalute, il sentiment è attualmente debole, con Bitcoin che si mantiene intorno alla zona dei 98.000 dollari.

Attualmente, è visibile una certa volatilità nel mercato FX. Fonte: xStation.

