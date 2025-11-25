Notizie del mattino (25.11.2025)

La sessione di trading di ieri negli Stati Uniti si è conclusa con un forte rimbalzo: il Nasdaq è salito del 2,69%, l’S&P 500 dell’1,55% e il Dow Jones dell’1,4%, con i guadagni sostenuti dalle crescenti possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Commenti recenti di funzionari della Fed, tra cui Daly, Waller e Williams, hanno indicato che un taglio dei tassi a dicembre sta diventando sempre più probabile, sottolineando che la decisione dipenderà dai dati economici attuali, inclusi inflazione, dinamiche del mercato del lavoro e salute del settore industriale. I mercati attualmente prezzano una probabilità di circa il 70-75% di un taglio dei tassi a dicembre, il che supporta ulteriormente il sentiment verso azioni e asset a rischio.

Takaichi e Trump dovrebbero discutere della conversazione di Trump con Xi nel contesto delle crescenti tensioni intorno a Taiwan.

La Casa Bianca ha descritto i colloqui con l’Ucraina come produttivi, mentre la Commissione Europea ha annunciato piani per inviare una delegazione a Washington per discutere varie questioni.

Il presidente cinese Xi ha annunciato un rafforzamento della partnership energetica con la Russia, e entrambe le parti sono impegnate in colloqui per espandere le esportazioni di petrolio in risposta alle sanzioni statunitensi. Di conseguenza, i prezzi del petrolio si stanno stabilizzando intorno a 58,5 dollari al barile.

In Asia, gli indici hanno registrato guadagni moderati seguendo lo slancio positivo di Wall Street. Il Nikkei 225 è salito dello 0,14%, l’Hang Seng dell’1,2% e lo Shanghai Composite dell’1,1%, mentre l’S&P/ASX 200 australiano ha registrato un lieve calo dello 0,1%.

La Banca di Corea (BOK) ha mantenuto i tassi d’interesse invariati al 2,50%, ma un won debole e i rischi nel mercato immobiliare potrebbero ritardare i tagli dei tassi fino all’inizio del 2026.

La Banca Popolare Cinese ha fissato il tasso di cambio USD/CNY a 7,0826, al di sotto del livello stimato di 7,1056.

Nei mercati valutari, il dollaro ha mostrato un comportamento misto, rafforzandosi rispetto allo yen giapponese ma indebolendosi leggermente rispetto all’euro e alla sterlina.

Nel mercato delle materie prime, i metalli preziosi hanno registrato lievi rialzi. L’oro si è attestato intorno a 4.140 dollari l’oncia, mentre l’argento si è posizionato vicino a 51,4 dollari l’oncia.

Nel mercato delle criptovalute, il sentiment è leggermente migliorato, sostenuto da un cambiamento della narrativa riguardo a un possibile taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre. Bitcoin viene scambiato intorno a 87.975 dollari, mentre Ethereum si mantiene vicino a 2.915 dollari.

Nel settore tecnologico, Alphabet sta entrando sempre più nel mercato dell’IA con nuovi chip TPU, sfidando potenzialmente il dominio di Nvidia nelle GPU per l’IA. Inoltre, Meta sta valutando di spostare parte dei suoi data center su Google TPU a partire dal 2027 e di affittare potenza di calcolo da Google Cloud.

Tesla deve affrontare accuse di violazione di brevetto relative ai suoi sistemi robotici Autopilot.

