Notizie del mattino (27.01.2026)

I future sugli indici statunitensi estendono i guadagni nonostante le pressioni legate alla riunione odierna della Fed e alle imminenti trimestrali di mercoledì delle “Magnificent 7” (US100 +0,6%, US2000 e US500 +0,4%, US30 +0,3%).

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato che Donald Trump ha avuto una telefonata con il Primo Ministro canadese Mark Carney dopo la ondata di minacce commerciali di ieri rivolte al Canada. Carney ha poi commentato che la retorica di Trump è in gran parte parte di una strategia negoziale.

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di aumentare i dazi sui beni sudcoreani dal 15% al 25% (auto, legname, prodotti farmaceutici), in risposta al continuo fallimento del parlamento nel ratificare l’accordo commerciale negoziato.

I mercati asiatici hanno seguito il forte rally di ieri a Wall Street, trainato da solidi utili societari negli Stati Uniti. Il JP225 giapponese sale dell’1,45%, il Kospi sudcoreano balza fino al +2,6% nonostante le minacce tariffarie di Trump, e HK.cash guadagna l’1%, mentre il sentiment nella Cina continentale è stato misto. La forza del settore tecnologico ha compensato la debolezza dell’automotive.

Sul mercato FX: USDJPY interrompe il suo calo dopo tre giorni di forte sell-off guidato dalle preoccupazioni su una possibile intervento valutario in Giappone (-2,7% da venerdì a ieri; +0,3% oggi). L’indice del dollaro è piatto, mentre l’AUD è nuovamente la valuta G10 più forte all’inizio della sessione (AUDJPY +0,4%, AUDCAD +0,3%). EURUSD è stabile intorno a 1,187.

I metalli preziosi non mostrano segni di rallentamento, sostenuti dal rinnovarsi delle tensioni commerciali: l’oro guadagna l’1,5% a 5.087 dollari, mentre l’argento balza del 5,8% a 110 dollari. Il platino rimbalza del 4,6% dopo la correzione di ieri.

Le materie prime energetiche sono leggermente in calo: il greggio Brent e WTI scendono di circa lo 0,7–0,8%, mentre il gas naturale (NATGAS) cala per il secondo giorno consecutivo, perdendo un ulteriore 2,7%.

La volatilità sulle criptovalute rimane contenuta: Bitcoin sale dello 0,2% a 88.300 dollari, mentre Ethereum è piatto intorno a 2.925 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.