Aumento del valore di US500 in seguito alle dichiarazioni dei funzionari militari sullo Stretto di Hormuz

Secondo fonti militari citate da Bloomberg, l’Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz e rispetterà il diritto internazionale sulla navigazione marittima. Allo stesso tempo, i dati di Kpler indicano che il traffico attraverso lo stretto è diminuito del 92% rispetto alla situazione precedente allo scoppio del conflitto. Ieri, durante una conferenza stampa, il generale statunitense Dan Cain ha citato dati che mostrano come la frequenza degli attacchi missilistici lanciati dall’Iran sia diminuita di circa l’85% rispetto al primo giorno di guerra. In precedenza, la Cina era tra i paesi che esercitavano pressioni sull’Iran riguardo allo Stretto di Hormuz, poiché un’interruzione del traffico marittimo rappresenterebbe un grave colpo economico per la sua economia. Al momento, la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz non è completamente sicura. Ieri sono circolate notizie di un attacco con drone a una petroliera, mentre un’unità militare iraniana, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), ha annunciato che lo stretto era stato chiuso. Le informazioni sulla situazione restano estremamente dinamiche, ma è certo che il premio di rischio per il trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e lo Stretto di Bab el‑Mandeb persisterà per un certo periodo — anche se la United States Navy dovesse fornire scorte alle navi. I mercati energetici avranno probabilmente bisogno di tempo per tornare alle condizioni precedenti allo scoppio della guerra. Il contratto futures sull’indice S&P 500 (US500) ha reagito con un forte rialzo a queste notizie, trovando in un certo senso una “conferma” delle speranze di una graduale de-escalation del conflitto — se non attraverso mezzi diplomatici, allora tramite sviluppi militari che potrebbero limitare la capacità dell’Iran di continuare azioni di ritorsione e attacchi nella regione. Fonte: xStation5

