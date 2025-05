Notizie del mattino (27.05.2025)

I mercati della zona Asia-Pacifico stanno registrando guadagni durante la sessione di martedì, dopo che ieri — in una giornata caratterizzata da scambi relativamente limitati a causa delle festività negli Stati Uniti e nel Regno Unito — alcuni mercati hanno chiaramente beneficiato dell’estensione del periodo di negoziati tra Stati Uniti e Unione Europea nel contesto dei dazi.

Tuttavia, l’entità di questi movimenti è contenuta e riguarda principalmente il mercato cash, poiché i contratti futures sugli indici stanno per lo più perdendo valore oggi. L’US100 è in calo dello 0,5%, il JP225 perde lo 0,1%, mentre il DE40 si attesta intorno a un -0,15%.

In Cina sono stati pubblicati i dati relativi ai profitti dell’industria per aprile 2025, risultati migliori delle attese. Il dato annuo del +3% (precedente +2,6%) rappresenta il miglior risultato da dicembre ed è un segnale concreto di una certa ripresa nel settore manifatturiero cinese e di una stabilizzazione dell’attività industriale.

Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha rafforzato lo yen questa mattina, indicando l’intenzione di aumentare ulteriormente il tasso d’interesse di riferimento se l’economia dovesse migliorare.

Il dollaro sta cercando di recuperare terreno dopo una recente ondata di vendite. La coppia EURUSD è scesa sotto 1,1370, mentre l’indice del dollaro è balzato a 99.000 nello stesso periodo.

Il dollaro è la valuta con le migliori performance tra i Paesi sviluppati, mentre le maggiori perdite si registrano tra le valute dell’area dell’Antipodi.

I mercati dei metalli preziosi e del petrolio sono dominati dai ribassi. Il gas naturale (NATGAS) registra piccoli rialzi.

Il Bitcoin arretra dello 0,5% e viene scambiato intorno ai 108.000 dollari.

Guardando alla giornata odierna, i principali eventi da seguire includono i dati GfK tedeschi, l’indice di fiducia dell’area euro, l’inflazione francese (CPI), i beni durevoli e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Sono previsti anche interventi pubblici di banchieri centrali, tra cui Villeroy della BCE e Kashkari della Fed.

