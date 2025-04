Notizie del mattino (28.04.2025)

All'inizio della nuova settimana, osserviamo movimenti modesti sui mercati finanziari. Sul mercato cinese, le variazioni degli indici sono limitate a +/- 0,20%. L'indice giapponese JP225 perde lo 0,40%, l'AU200.cash registra perdite dello 0,60% e il SG20cash di Singapore cala dello 0,80%. I contratti CFD americani sugli indici registrano cali compresi tra lo 0,50% e lo 0,80%, ma questi movimenti incidono poco dopo il forte rialzo di venerdì.

Anche i movimenti sul mercato forex sono leggeri e per la maggior parte delle coppie valutari sono limitati a un intervallo di +/- 0,15%.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, ha spiegato che durante i colloqui con i funzionari cinesi non è stato sollevato il tema dei dazi. Più importante ancora, ha espresso dubbi sull'affermazione di Trump circa una recente comunicazione con il presidente Xi.

Le notizie provenienti da Hong Kong indicano che Walmart ha ripreso gli ordini dai fornitori cinesi dopo le interruzioni commerciali. Molti esportatori hanno confermato autonomamente tali azioni. Secondo diverse aziende, i dazi vengono assorbiti più dagli acquirenti che dai venditori. La notizia suggerisce un certo ottimismo riguardo a una possibile rimozione dei dazi.

Reuters ha riferito che all'interno della BCE si sta formando un consenso per un taglio dei tassi a giugno. Le attuali aspettative di mercato indicano una probabilità del 71% di un taglio. Sei fonti della BCE hanno indicato il peggioramento dei dati, l'apprezzamento dell'euro e il calo dei prezzi del petrolio come fattori chiave. Nessuno dei responsabili politici sta considerando un taglio più ampio di 50 punti base.

Trump ha suggerito che un accordo tra Ucraina e Russia sia a portata di mano, accennando alla possibilità che l'Ucraina ceda la Crimea alla Russia. Le sue dichiarazioni contraddicono quelle precedenti della leadership ucraina.

Si prevede che la Banca del Giappone mantenga i tassi di interesse allo 0,5% durante la riunione del 30 aprile - 1° maggio. L'aumento dei rischi derivanti dai dazi statunitensi potrebbe ridurre il PIL del Giappone dello 0,5%, ritardando ulteriori aumenti dei tassi almeno fino a ottobre. Le preoccupazioni legate ai dazi stanno influenzando sempre più la politica monetaria.

Il cambio USDCAD perde leggermente terreno in attesa dei risultati ufficiali delle elezioni federali di oggi in Canada. I sondaggi del fine settimana indicavano una vittoria del Partito Liberale guidato da Mark Carney.

La guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti ha spostato le priorità degli elettori canadesi verso temi legati alla sovranità. Il leader conservatore Pierre Poilievre ha avuto difficoltà a capitalizzare su temi tradizionali come l'edilizia abitativa e l'immigrazione. Attualmente, sembra probabile una maggioranza liberale.

Durante il fine settimana, il Vice Ministro delle Finanze giapponese, Atsushi Mimura, ha cercato di smentire le speculazioni secondo cui il Segretario al Tesoro USA, Bessent, supporterebbe un rafforzamento dello yen. Di conseguenza, non è stata confermata alcuna azione ufficiale di intervento.

I ministeri cinesi hanno annunciato nuove iniziative per sostenere la crescita economica e l'occupazione, senza però fornire piani dettagliati. La conferenza è stata presieduta dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma. I mercati hanno adottato un tono positivo ma sono rimasti scettici a causa della mancanza di dettagli concreti.

Il Consiglio di Stato cinese ha approvato la costruzione di 10 nuovi reattori nucleari durante il fine settimana. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui vengono approvati almeno 10 reattori. La Cina rappresenta ora quasi la metà di tutti i reattori nucleari in costruzione a livello mondiale ed è sulla buona strada per superare gli Stati Uniti come principale produttore mondiale di energia nucleare entro la fine del decennio.

